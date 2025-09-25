Nhiều sai phạm của công ty Cho thuê tài chính ACB lộ diện sau thanh tra

(VTC News) -

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành Kết luận thanh tra số 67/KL-TTNH5 đối với Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACBL). Theo đó, Thanh tra NHNN đã chỉ ra những vi phạm, tồn tại chính liên quan đến các nội dung thanh tra.

Cụ thể, đến thời điểm thanh tra, ACBL vi phạm “Không thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát” theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2010 và Luật Các TCTD năm 2024, Thông tư số 44/2011/TT-NHNN và Thông tư số 14/2023/TT-NHNN.

Hệ thống kiểm soát nội bộ của ACBL thiếu tuyến bảo vệ thứ ba, chưa đáp ứng được yêu cầu phải có 3 tuyến bảo vệ độc lập theo quy định, yêu cầu “có đủ nguồn lực về con người để đảm bảo hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ”, yêu cầu đánh giá độc lập của kiểm toán nội bộ đối với hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định.

Chi nhánh ACBL tại Đà Nẵng. (Ảnh: ACBL)

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ ra ACBL vi phạm cấp tín dụng không đủ điều kiện theo quy định, vi phạm phân loại tài sản có không đúng quy định của pháp luật, vi phạm, tồn tại về thẩm định, quyết định cho thuê tài chính; vi phạm, tồn tại về kiểm tra, giám sát sau cấp tín dụng.

Theo cơ quan thanh tra, những vi phạm, tồn tại nêu trên của ACBL chủ yếu do những nguyên nhân như: Hệ thống tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ còn nhiều lỗ hổng, hạn chế, đến thời điểm thanh tra chưa có tuyến thứ ba (bộ phận kiểm toán nội bộ) dẫn đến chưa có bộ phận rà soát độc lập, khách quan, đầy đủ, triệt để đối với hệ thống kiểm soát nội bộ.

ACBL không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm, tồn tại liên quan đến cấp tín dụng không đủ điều kiện, thẩm định, quyết định cho thuê, kiểm tra, giám sát sau cấp tín dụng; khâu kiểm tra, kiểm soát của các bộ phận tại đơn vị kinh doanh và kiểm tra, kiểm soát chéo giữa đơn vị kinh doanh và đơn vị tại Trụ sở chính còn chưa chặt chẽ.

Cùng với đó, ACBL chưa nắm bắt đầy đủ quy định pháp luật hoặc thiếu sự rà soát kỹ lưỡng quy định của pháp luật liên quan trong quá trình tác nghiệp.

Một số cán bộ, nhân viên tại đơn vị kinh doanh thiếu ý thức tuân thủ; không tuân thủ nghiêm túc, triệt để quy định của pháp luật, quy định nội bộ trong hoạt động cấp tín dụng.

Kết luận thanh tra nêu rõ, các cá nhân có liên quan trực tiếp chịu trách nhiệm đối với các vi phạm, tồn tại. Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Người điều hành trong từng thời kỳ chịu trách nhiệm chung cho các vi phạm, tồn tại phát hiện qua thanh tra.

Căn cứ kết quả thanh tra, cơ quan thanh tra yêu cầu ACBL thực hiện chấn chỉnh, xác định trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm, tồn tại phát hiện qua thanh tra.

Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Người điều hành theo dõi, đôn đốc, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc khắc phục các vi phạm, tồn tại qua thanh tra, không để lặp lại những vi phạm, tồn tại tương tự. Trong trường hợp để xảy ra rủi ro mất vốn liên quan đến các vi phạm, tồn tại qua thanh tra, yêu cầu ACBL kịp thời xác minh và xử lý theo quy định pháp luật đối với cá nhân, tập thể có liên quan.

Ban lãnh đạo ACBL chấn chỉnh toàn hệ thống kịp thời khắc phục, chỉnh sửa vi phạm, tồn tại, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và an toàn hoạt động cho ACBL.