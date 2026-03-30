Nhận hối lộ, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nói do 'suy nghĩ đơn giản'

Chiều 30/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (Bộ NN&PTNT).

Tại bục khai báo, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai quen biết Nguyễn Văn Dân từ khoảng năm 2010, khi ông Thắng đi thị sát, kiểm tra những công trình ở Tây Nguyên.

Ông Thắng nói thời điểm đó, các công trình ở Tây Nguyên gặp rất nhiều khó khăn về xây dựng, vốn, thể chế. "Bị cáo lăn lộn với anh em để tháo gỡ".

Về cáo buộc nhận 200.000 USD, bị cáo Thắng xác nhận có việc này. Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT bộc bạch, thời điểm nhận tiền, ông có "suy nghĩ rất đơn giản là mình làm tốt công việc, anh em cảm ơn thì nhận thôi".

Theo lời khai, Dân chủ động đến nhà, để lại túi tiền khi ra về, bị cáo “không biết trước” và sau đó đã nhận. “Lúc đó bị cáo không đấu tranh được với chính bản thân mình”, ông nói.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại tòa.

Ngoài khoản 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỷ đồng theo kết luận điều tra), bị cáo khai còn nhận nhiều lần khác, chủ yếu vào dịp lễ Tết hoặc khi đi kiểm tra công trình, tổng cộng khoảng 500 triệu đồng. Các khoản tiền này, theo bị cáo, không có thỏa thuận trước.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Thắng thừa nhận việc nhận tiền đã ảnh hưởng đến hành vi của mình; nếu không nhận tiền, ông đã không phải đứng trước pháp luật, đồng thời bày tỏ sự ăn năn khi không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi.

Về việc tác động đến cấp dưới, bị cáo cho biết có gọi điện cho Cục trưởng Trần Tố Nghị, đề nghị ủng hộ nhà thầu nhưng yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật và không có thỏa thuận gì thêm.

Tại tòa, cựu Thứ trưởng xác nhận gia đình đã nộp hơn 6,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong khi đó, trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, bị cáo Trần Công Nghị, cựu Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT), thừa nhận cơ bản nội dung cáo trạng và lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Dân là đúng.

Bị cáo Nghị trình bày, theo chức năng, Cục Quản lý xây dựng công trình chỉ làm nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trong quản lý đầu tư xây dựng, đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của các chủ đầu tư là các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ. Cục không phải chủ đầu tư, không trực tiếp quyết định việc lựa chọn nhà thầu mà chủ yếu hướng dẫn chuyên môn và báo cáo Bộ.

Về mối quan hệ với Công ty Hoàng Dân, bị cáo cho biết quen Nguyễn Văn Dân trong quá trình đi kiểm tra các công trình tại Tây Nguyên. Trong công tác, bị cáo thường xuyên nhận được trao đổi từ cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về các nhà thầu, với nội dung “ủng hộ nhưng phải làm đúng pháp luật”.

Thừa nhận hành vi nhận tiền, bị cáo Nghị khai đã nhận tổng cộng 13 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Dân. Trong đó, 10 tỷ đồng nhận một lần tại nhà riêng liên quan đến dự án Bản Mồng; 3 tỷ đồng còn lại được đưa nhiều lần khi bị cáo đi kiểm tra công trường ở các địa phương.

Giải thích lý do nhận tiền, bị cáo cho rằng trong quá trình tham mưu, giám sát, bản thân có ý kiến với các chủ đầu tư, sau đó doanh nghiệp đến “cảm ơn” nên đã nhận với suy nghĩ đơn giản. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận đây là hành vi sai phạm nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh bản thân có vai trò tác động đến quá trình thực hiện dự án.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nghị thừa nhận nếu không có vị trí, quyền hạn trong việc kiểm tra, giám sát thì “sẽ không có việc doanh nghiệp đưa tiền”. Bị cáo cũng khẳng định không có thỏa thuận trước hay đặt điều kiện về tỷ lệ phần trăm với Nguyễn Văn Dân.

Bị cáo bày tỏ ân hận khi cho rằng sai phạm xảy ra vào cuối quá trình công tác, không giữ được phẩm chất sau 40 năm làm việc; đồng thời xác nhận đã nộp khắc phục toàn bộ 13 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.

Về tài sản, bị cáo cho biết không bị kê biên bất động sản hay phong tỏa tài khoản, ngoài việc sổ lương bị tạm thời phong tỏa theo quy định.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2023, Công ty Hoàng Dân là nhà thầu đã tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi trực thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Quá trình tham gia đấu thầu, thực hiện các gói thầu, Nguyễn Văn Dân và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý xây dựng công trình và lãnh đạo các Ban 2, 4 và 8.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn khống, nâng khống để kê khai và báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, ông Hoàng Văn Thắng với vai trò là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã nhận của Nguyễn Văn Dân 4,54 tỷ đồng để chỉ đạo ông Trần Tố Nghị tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu 36 Dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 51 tỷ đồng.