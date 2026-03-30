Xét xử cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ 4,5 tỷ đồng

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (Bộ NN&PTNT), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và một số đơn vị liên quan.

Trong số các bị cáo, ông Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ) cùng các bị cáo Trần Tố Nghị (cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 4), Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ).

Theo cáo trạng, trong quá trình tham gia đấu thầu và thi công các gói thầu thuộc các dự án thủy lợi do các Ban 1, 2, 4 và 8 của Bộ NN&PTNT (cũ) làm chủ đầu tư, Nguyễn Văn Dân lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số lãnh đạo Bộ để nhờ tác động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu.

Cụ thể, ông Dân liên hệ với cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và ông Trần Tố Nghị để được giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án. Các bên thỏa thuận chi tiền theo tỷ lệ phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo nhằm chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân.

Từ đó, doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Dân còn chỉ đạo cấp dưới thành lập 7 công ty trong cùng hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trái quy định, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.

Với vai trò Thứ trưởng, ông Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng từ ông Dân để chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu số 36 thuộc dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), gây thiệt hại hơn 51 tỷ đồng.

Sau khi được ông Dân nhờ tác động, ông Trần Tố Nghị được cho là đã thỏa thuận với bị cáo Lê Văn Hiến tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng hai gói thầu số 13 và 17 thuộc dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), gây thiệt hại hơn 72 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Nghị còn chỉ đạo Nguyễn Hải Thanh tạo điều kiện cho liên danh nhà thầu, trong đó có Công ty Hoàng Dân, trúng gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng.

Cáo trạng xác định ông Trần Tố Nghị đã nhiều lần nhận tiền từ ông Nguyễn Văn Dân, tổng cộng 13 tỷ đồng.