Nha sĩ ở TP.HCM hành hung khách hàng: Lời giải thích gây sốc

Bác sĩ nha khoa Tuyết Chinh giải thích hành vi bạo lực là do "phản ứng bộc phát", dù thừa nhận hành động, nhưng bà không xin lỗi.

