Nguyên nhân bọt trắng xóa nổi trên sông Kỳ Cùng, Lạng Sơn

(VTC News) -

Chiều 3/7, nhiều người dân sống ven sông Kỳ Cùng, đoạn qua phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, bất ngờ khi thấy một khúc sông xuất hiện bọt trắng xóa, nổi dày trên mặt nước.

Theo người dân khu vực, hiện tượng bọt trắng xuất hiện từ khoảng 12h trưa cùng ngày, tại khu vực cống thoát nước đoạn trước công viên Đông Kinh. Bọt theo dòng nước chảy ra sông, lan rộng trên một đoạn mặt nước, khiến nhiều người dừng lại quan sát, lo ngại về nguy cơ ô nhiễm.

“Tôi thấy bọt từ cống thoát xuống sông, đoạn trước khu công viên Đông Kinh. Từ khoảng 12h trưa đến chiều vẫn còn bọt”, một người dân sống gần khu vực cho biết.

Hiện tượng bọt trắng xoá trên sông Kỳ Cùng.

Chiều cùng ngày, ông Hoàng Văn Đức, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Kinh, cho biết hiện tượng nổi bọt trên sông Kỳ Cùng được ghi nhận tại khu vực gần Mỹ Sơn, thuộc địa bàn phường Đông Kinh.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân không phải do sự cố xả thải công nghiệp hay hiện tượng ô nhiễm nghiêm trọng. Bọt trắng xuất hiện sau khi một nhóm người được thuê dọn dẹp nhà cũ vô ý đổ một can chứa chất tạo bọt nano xuống cống thoát nước.

Theo ông Đức, căn nhà này bỏ không đã lâu, nay có người thuê lại nên tiến hành dọn dẹp. Trong quá trình thu dọn, nhóm lao động phát hiện một can nhựa màu trắng, bên trong còn chất lỏng. Do không biết đó là chất gì, họ đã đổ thẳng xuống cống.

“Hai hôm nay trời mưa, lượng nước lớn, dòng chảy mạnh đã cuốn chất này ra sông, tạo thành nhiều bọt trên mặt nước”, ông Đức nói.

Cũng theo đại diện phường Đông Kinh, trên bao bì can nhựa có ghi chất tạo bọt nano. Khi gặp lượng nước mưa lớn dồn về nhanh, chất này bị xối ra sông, tạo thành lớp bọt trắng khiến người dân chú ý. Sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã kiểm tra khu vực liên quan, lập biên bản sự việc và nhắc nhở những người liên quan.

“Đối với các loại chất tẩy rửa, chất tạo bọt hoặc những chất không rõ thành phần, người dân không nên tự ý đổ xuống cống. Các chất này cần được tập kết đúng nơi quy định để đơn vị vệ sinh môi trường thu gom, xử lý bảo đảm an toàn”, ông Đức khuyến cáo.

Theo nhận định ban đầu, vụ việc xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của người dọn dẹp, không có dấu hiệu cố ý xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn yêu cầu kiểm tra, nhắc nhở để tránh tái diễn, đồng thời thông tin rõ nguyên nhân nhằm tránh gây hoang mang trong dư luận.