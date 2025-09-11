Đóng

Người nuôi lỗ, người mua vẫn đắt: Vì sao giá thịt heo chênh lệch bất hợp lý?

(VTC News) -

Người nuôi heo gánh lỗ nặng, trong khi người tiêu dùng vẫn phải mua thịt giá cao. Vì sao chênh lệch bất hợp lý này kéo dài suốt nhiều năm?

NGUYỄN LIẾN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới