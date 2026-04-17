Người Hà Nội tháo dỡ nhà, giao mặt bằng thi công nút giao Phạm Tu - Xa La

Bà H., một hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng, cho biết gia đình bà đã sinh sống ổn định tại đây nhiều năm nên ban đầu không tránh khỏi tâm lý lo lắng khi phải di dời. Theo bà H., quá trình làm việc với chính quyền có lúc còn nhiều băn khoăn liên quan đến phương án bồi thường và nơi ở mới. “Tuy nhiên, sau khi được giải thích cụ thể và điều chỉnh một số nội dung, gia đình tôi đã cơ bản đồng thuận. Chúng tôi hiểu đây là công trình giao thông quan trọng, nên cũng sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Điều mong muốn lớn nhất là việc đền bù đảm bảo để người dân có thể ổn định cuộc sống sau khi chuyển đi”, bà H. chia sẻ.