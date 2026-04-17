Người Hà Nội tháo dỡ nhà, giao mặt bằng thi công nút giao Phạm Tu - Xa La

Dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An được triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), gồm hai tuyến chính. Trong đó, tuyến số 1 dài hơn 2,5 km, mặt cắt rộng 53,5 m; tuyến số 5 dài hơn 1,1 km, rộng 20,5 m. Phần lớn các hạng mục của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, tuy nhiên riêng nút giao Phạm Tu - Xa La vẫn bị đình trệ kéo dài.
Theo tìm hiểu, từ năm 2017 đến nay, khu vực nút giao này chưa thể hoàn thiện do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Hạng mục cầu vượt thuộc dự án mới chỉ xây xong phần đường dẫn, sau đó dừng thi công trong thời gian dài, trở thành điểm dang dở giữa khu vực có mật độ giao thông lớn.
Việc chậm tiến độ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân. Nhiều năm qua, khu vực này thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Có thời điểm, các phương tiện phải mất từ 30 đến 40 phút mới có thể di chuyển qua nút giao do lưu lượng xe đông và hạ tầng chưa hoàn chỉnh.
Thời gian gần đây, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án bắt đầu có chuyển biến rõ rệt. Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất việc xác định nguồn gốc đất và đưa ra các phương án bồi thường, nhiều hộ dân đã đồng thuận và chủ động bàn giao mặt bằng.
Khu vực dự án nằm trên địa bàn các phường Thanh Liệt, Hà Đông và Kiến Hưng. Ghi nhận trong những ngày giữa tháng 4, hàng loạt hộ dân tại đây đã tự tháo dỡ nhà cửa, công trình để phục vụ thi công.
Tại nhiều vị trí trong phạm vi dự án, các công trình dân sinh được tháo dỡ, giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Nhiều gia đình đã chuyển đến nơi ở mới sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền.
Bà H., một hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng, cho biết gia đình bà đã sinh sống ổn định tại đây nhiều năm nên ban đầu không tránh khỏi tâm lý lo lắng khi phải di dời. Theo bà H., quá trình làm việc với chính quyền có lúc còn nhiều băn khoăn liên quan đến phương án bồi thường và nơi ở mới. “Tuy nhiên, sau khi được giải thích cụ thể và điều chỉnh một số nội dung, gia đình tôi đã cơ bản đồng thuận. Chúng tôi hiểu đây là công trình giao thông quan trọng, nên cũng sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Điều mong muốn lớn nhất là việc đền bù đảm bảo để người dân có thể ổn định cuộc sống sau khi chuyển đi”, bà H. chia sẻ.
Trong khi đó, ông Trần Văn M. cho biết, gia đình ông đã chủ động tháo dỡ nhà cửa ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến bồi thường. Theo ông M., việc bàn giao sớm không chỉ giúp dự án được triển khai thuận lợi mà còn giảm tình trạng kéo dài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Trước đó, UBND phường Thanh Liệt tổ chức bốc thăm đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện.
Tại các khu vực đã được bàn giao, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn, rào chắn công trình và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, giao thông xung quanh.
Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các phường liên quan khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2026, đồng thời phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân. Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm trước thành phố nếu chậm tiến độ bàn giao.
Song song với đó, nhà đầu tư được yêu cầu rà soát lại tiến độ, tập trung nguồn lực thi công các hạng mục đã có mặt bằng, đảm bảo hoàn thành công trình trong quý II/2026 theo chỉ đạo.
Nút giao Phạm Tu - Xa La khi hoàn thiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng khu vực phía Nam Hà Nội. Từ đây, các phương tiện có thể di chuyển thuận lợi lên cầu vượt, kết nối với các tuyến đường hướng về Phúc La, khu đô thị Xa La, Thanh Hà và các khu vực lân cận, góp phần giảm áp lực giao thông vốn kéo dài nhiều năm qua.