Người dân vùng tâm bão Sa Huỳnh: 'Nghe cán bộ báo gió lớn là khăn gói sơ tán'

(VTC News) -

Chiều tối 6/11, tại phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, mưa xối xả như trút. Ở khu vực ven biển, gió rít liên hồi. Đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Gia Lai, được dự báo sẽ chịu sức gió rất lớn khi bão số 13 đổ bộ đất liền.

Người dân phường Phổ Thạnh đóng cửa nhà đi sơ tán.

Đang "trực chiến" chỉ đạo công tác phòng chống bão, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh cho biết, do sức gió được dự báo là rất mạnh, ngay từ sáng sớm nay, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 600 hộ dân với khoảng 3.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Đây là những hộ dân có nhà cửa không kiên cố và nằm ngay khu vực ven biển.

"Công tác di dời, sơ tán dân đến trường học, nhà văn hóa, trụ sở các cơ quan trên địa bàn phường... được triển khai từ 7h và hoàn thành lúc 14h hôm nay. Trong thời gian tránh trú, bà con sẽ được tiếp tế lương thực đầy đủ cho đến khi bão tan" - ông Thanh nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VTC News, tại Trường Mầm non Phổ Thạnh, rất đông người dân đã được bố trí chỗ ngủ trước khi bão số 13 đổ bộ.

Cụ Lê Thị Châu được con trai chở đến sơ tán tại trường mầm non.

Được con trai chở bằng xe máy đến địa điểm tập trung sơ tán, cụ Lê Thị Châu (92 tuổi, trú thôn Thạch Bi 2) thở phào vì đã đến nơi an toàn để tránh bão. "Tôi tới đây nghỉ ngơi trước, sau khi dọn dẹp nhà xong thì con trai sẽ chở vợ rời nhà tới ở cùng. Nghe đài báo cơn bão này rất mạnh, tôi cả đêm qua không ngủ được. Vì vậy, sáng nay nghe cán bộ tới thông báo sơ tán là sẵn sàng khăn gói rời nhà mà đi" - cụ Châu chia sẻ.

Cũng đang tránh bão tại Trường Mầm non Phổ Thạnh, anh Lê Văn Tá (57 tuổi, trú thôn Thạch Bi 2) cùng vợ cứ chốc chốc lại ra phía ngoài sân để theo dõi sức gió.

Anh Tá cho hay: "Nhà có hai vợ chồng nên việc sơ tán cũng nhanh gọn. Hôm qua, chúng tôi đã chằng chống nhà cửa xong xuôi nên hôm nay khi cán bộ tới vận động sơ tán là chỉ việc gói ghém vài bộ quần áo mang đi. Tuy đã chằng chống nhưng với sức gió giật cấp 14, tôi vẫn rất lo rằng căn nhà cấp 4 của mình không thể trụ nổi".

Tàu thuyền neo đậu tại cảng Sa Huỳnh.

Chập choạng tối, nhiều ngư dân ở phường biển này vẫn đang túc trực tại cảng Sa Huỳnh vì ai nấy đều lo "cần cầu cơm" của gia đình không thể chống chịu trước sức tàn phá của gió bão. Hàng nghìn tàu thuyền đã được neo buộc, nằm san sát dưới chân cầu Thạnh Đức.

"Neo buộc hết rồi nhưng thực sự vẫn rất lo; sợ gió mạnh quá sẽ phá đứt dây neo làm trôi thuyền. Thậm chí cuồng phong quét qua có thể khiến tàu cá hư hỏng" - một ngư dân địa phương giãi bày.