Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Thời gian bão số 13 Kalmaegi gây mưa to, gió mạnh ở Trung Bộ
(VTC News) -
Theo đại diện cơ quan khí tượng, thời gian mưa to, gió mạnh nhất do bão số 13 Kalmaegi từ 17 giờ ngày 6/11 đến 4 giờ 7/11.
Hồng Thắm
Tin mới
Đặc khu Trường Sa ở Khánh Hoà khi cơn bão số 13 đi qua
16:55 06/11/2025
Đời sống
Chiều tối đến đêm nay, bão số 13 đổ bộ Quảng Ngãi-Đắk Lắk với cường độ rất mạnh
16:55 06/11/2025
Thời tiết
Thời gian bão số 13 Kalmaegi gây mưa to, gió mạnh ở Trung Bộ
16:55 06/11/2025
VTC NEWS TV
Trực tiếp: Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 17, chỉ còn cách đất liền 90km
16:52 06/11/2025
Tin nóng
Chỉ huy Nga cảnh báo Kupyansk sẽ thất thủ trong thời gian tới
16:51 06/11/2025
Thời sự quốc tế
Rùng mình sóng biển gần chục mét ở Gia Lai, Đắk Lắk trước khi bão Kalmaegi đổ bộ
16:46 06/11/2025
Tin nhanh 24h
Vì sao dòng vốn ngoại rút cả tỷ USD ra khỏi thị trường chứng khoán?
16:46 06/11/2025
Tài chính
CLB Công an Hà Nội thua đội bóng Australia, mất ngôi đầu bảng
16:45 06/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Hãng bánh kẹo lâu đời nhất Việt Nam bị bán, cổ phiếu sắp rời sàn chứng khoán
16:41 06/11/2025
Đầu Tư
Đề xuất xây sân bay Gia Bình hơn 196.000 tỷ đồng, tiêu chuẩn 5 sao
16:39 06/11/2025
Đầu Tư
Cuộc sống bên vợ hoa hậu kém 13 tuổi của 'siêu sao võ thuật' Hồng Kim Bảo
16:32 06/11/2025
Sao thế giới
Mẹ bỉm Nghệ An sinh 6 con vẫn đẹp như hoa hậu, một mình chăm con và kinh doanh
16:26 06/11/2025
Gia đình
Lào Cai thông tin vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ
16:19 06/11/2025
Tin nóng
Đề xuất chi hơn 196.000 tỷ đồng xây sân bay Gia Bình tiêu chuẩn 5 sao
16:15 06/11/2025
Tin nóng
Những dấu hiệu thiếu Omega-3 ở người lớn
16:12 06/11/2025
Tư vấn
Nội dung ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Trung ương 14
16:12 06/11/2025
Chính trị
Phòng mưa ngập, nhiều trường ở TP.HCM cho học sinh tan trường sớm
16:01 06/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Nhu yếu phẩm và hơn 2.000 trang phục được trao tận tay đồng bào Huế
16:00 06/11/2025
Sống đẹp
Vietlott 6/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/11/2025 - Xổ số Power 6/55
16:00 06/11/2025
Xổ số
Nếu bạn khó ngủ, đừng sơn trần nhà màu trắng, hãy chọn các màu 'ru ngủ' này
16:00 06/11/2025
Gia đình
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai lập công ty về hàng không, vũ trụ
15:57 06/11/2025
Doanh nhân
'Cất cánh' cùng khát vọng Việt Nam-Ấn Độ: Hành trình khởi nghiệp xuyên biên giới
15:49 06/11/2025
Kinh tế
Nhan sắc gây chú ý của Kiều Duy, Bảo Ngọc trước thềm đi thi quốc tế
15:49 06/11/2025
Hoa hậu
Khởi tố người đàn ông chống đối kiểm tra nồng độ cồn, tự đập đầu vào kính
15:46 06/11/2025
Pháp luật
Cô gái 10X chinh phục 4 học bổng thạc sĩ quốc tế
15:43 06/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Vietnam Airlines tiên phong ra mắt mùi hương thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam
15:41 06/11/2025
Kinh tế
Luật sư phân tích vụ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng sản xuất, buôn bán hàng giả
15:37 06/11/2025
VTC NEWS TV
Chuyên gia khuyên LĐBĐ Malaysia nhận tội gian lận nhập tịch, từ bỏ kháng cáo
15:31 06/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Dapharco và Citrefine hợp tác phát triển dòng sản phẩm đạt chuẩn châu Âu
15:23 06/11/2025
Tin tức
Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 17, cách Quy Nhơn 120km
15:14 06/11/2025
Thời tiết