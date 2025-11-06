Đóng

Thời gian bão số 13 Kalmaegi gây mưa to, gió mạnh ở Trung Bộ

(VTC News) -

Theo đại diện cơ quan khí tượng, thời gian mưa to, gió mạnh nhất do bão số 13 Kalmaegi từ 17 giờ ngày 6/11 đến 4 giờ 7/11.

Hồng Thắm
