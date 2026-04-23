Người đàn ông ở Nghệ An ẵm giải Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Ngày 23/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết vừa trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.497 trị giá hơn 15 tỷ đồng cho anh H.Q (quê Nghệ An).
Anh Q. chia sẻ, anh đang sinh sống, làm việc tự do tại Nghệ An. Anh là chủ thuê bao Viettel và mua vé số qua ứng dụng Vietlott SMS. Anh đã chơi xổ số tự chọn trong thời gian dài và coi đây là một hình thức giải trí quen thuộc. Các sản phẩm anh thường mua là Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro.
Anh Q. cho biết, khi lựa chọn số, anh thường tham khảo các yếu tố phong thủy để chọn các con số may mắn trong ngày. Đây cũng là thói quen anh duy trì trong quá trình tham gia dự thưởng.
“Tôi mới tìm hiểu và bắt đầu áp dụng cách chơi bao số. Tôi đã mua một vé bao 9, một vé bao 7 cùng một số vé cơ bản với các con số phong thủy yêu thích của mình”, anh Q. nói.
Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh Q. cho hay, sau khi tan làm về nhà, anh mở điện thoại kiểm tra kết quả và thấy có thông báo trúng thưởng. Ban đầu, anh nghĩ mình chỉ trúng giải nhỏ (trúng 5 số) nên vẫn sinh hoạt bình thường.
Chỉ đến khi kiểm tra lại kỹ hơn sau bữa tối, anh mới nhận ra mình chính là chủ nhân của giải Jackpot Mega 6/45. Khi biết chính xác giá trị giải thưởng, anh rất bất ngờ.
Sau khi bình tĩnh lại, anh đã chia sẻ niềm vui này với người thân trong gia đình.
Anh Q. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng (10% giá trị giải thưởng) tại tỉnh Nghệ An – nơi đăng ký tham gia dự thưởng.
Sau khi nhận thưởng, anh Q. cho biết sẽ lên kế hoạch thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, đồng thời cân nhắc sử dụng phần tiền còn lại để đầu tư phát triển công việc trong thời gian tới. Anh cũng ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt với số tiền 300 triệu đồng.