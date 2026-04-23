Báo Indonesia: U17 Việt Nam xuất sắc

(VTC News) -

Chiến thắng ngược dòng đầy ấn tượng của U17 Việt Nam trước U17 Australia tại bán kết Giải U17 Đông Nam Á 2026 không chỉ gây tiếng vang trong nước mà còn nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông khu vực, đặc biệt là báo chí Indonesia.

Chứng kiến chiến thắng của U17 Việt Nam, CNN Indonesia đã dùng từ “xuất sắc” để khen ngợi thầy trò HLV Roland. Theo tờ báo, tuyển Việt Nam đã đánh bại đối thủ mạnh để ghi tên mình vào trận chung kết giải U17 Đông Nam Á.

“U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U17 Australia để giành quyền vào chung kết giải U17 Đông Nam Á”, CNN Indonesia nhận xét.

U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Australia, qua đó xuất sắc giành vé vào chung kết. (Nguồn: VFF)

Cùng quan điểm, tờ BolaSport đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Nhà đương kim vô địch bị chặn đứng, Việt Nam lội ngược dòng đánh bại Australia để vào chung kết", nhấn mạnh dù đội Australia được đánh giá mạnh hơn, tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng.

Báo Indonesia tỏ ra ấn tượng trước chuỗi thành công của U17 Việt Nam: "Ở vòng bảng, Việt Nam bất bại và không để thủng lưới bàn nào. Họ đánh bại Malaysia 4-0, đè bẹp Timor Leste 10-0 và cầm hòa Indonesia 0-0".

CNN Indonesia cũng cảnh báo cuộc so tài giữa U17 Việt Nam và Malaysia sẽ căng thẳng và khó lường khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giải U17 Đông Nam Á, hai đội sẽ chạm trán nhau ở trận chung kết.

Việt Nam hướng tới chung kết với bản lĩnh của một “khách quen”, khi đã 5 lần góp mặt ở trận đấu tranh ngôi vương, trong đó có 3 lần giành chức vô địch và 2 lần về nhì. Trong khi đó, Malaysia đã 2 lần vào chung kết và đều giành chiến thắng.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Malaysia, đội vừa thắng Lào 3-0, ở trận chung kết ngày 24/4 lúc 19h30. Cùng ngày, U17 Australia sẽ tranh giải ba với U17 Lào.