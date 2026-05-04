Người đàn ông hôn mê ngay cửa viện và nỗi đau phía sau lá đơn xin xuất viện sớm

Sau tai nạn giao thông, người đàn ông 50 tuổi ở Hà Nội được chẩn đoán xuất huyết não nhưng vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường. Nghĩ mình không quá nghiêm trọng và lo chi phí điều trị, ông nhiều lần xin xuất viện sớm.

Dù bác sĩ liên tục giải thích nguy cơ, người bệnh vẫn ký giấy tự nguyện rời viện. Chưa kịp ra về, ông đột ngột đau đầu dữ dội, rơi vào hôn mê vì áp lực nội sọ tăng nhanh. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân may mắn qua cơn nguy kịch.

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Nhiều bệnh nhân chấn thương sọ não rơi vào trạng thái ban đầu còn tỉnh táo. Đây chỉ là giai đoạn tạm thời trước khi máu tụ hoặc tổn thương não diễn tiến nặng hơn.

Nếu không được theo dõi sát, người bệnh có thể nhanh chóng hôn mê, ngừng thở, thậm chí tử vong. Thời gian tỉnh táo ban đầu càng ngắn, nguy cơ càng cao, nhưng không ít người lầm tưởng mình đã ổn nên chủ quan xin về.

Tình trạng rời viện sớm xuất hiện ở nhiều nhóm bệnh khác nhau. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, một phụ nữ bị viêm phổi nặng, sốt cao, khó thở được chỉ định dùng kháng sinh đủ liệu trình. Sau hai ngày hạ sốt, chị tự ký ra viện vì nghĩ đã khỏi. Ít lâu sau, bệnh nhân quay lại trong tình trạng suy hô hấp và sốc nhiễm trùng.

Ở lĩnh vực tâm thần, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, từng tiếp nhận nữ bệnh nhân trầm cảm mức độ trung bình xin về vì cảm thấy ngột ngạt khi nằm viện. Một tháng sau, cô trở lại với tình trạng nặng hơn, xuất hiện ý định tự tử.

Các bác sĩ cho biết chưa có thống kê chính thức về số ca xin xuất viện sớm tại Việt Nam, song thực tế ghi nhận tình trạng này ngày càng phổ biến ở các bệnh viện tuyến trên, nơi thường xuyên quá tải.

Nhiều nghiên cứu cho thấy cũng cho thấy người tự ý rời viện khi điều trị chưa hoàn tất có nguy cơ tái nhập viện và tử vong cao hơn 30-40% so với nhóm tuân thủ đầy đủ phác đồ.

Nguyên nhân thường gặp là khó khăn tài chính, áp lực gia đình, sợ môi trường bệnh viện, thiếu hiểu biết về bệnh tình hoặc kiệt sức tâm lý sau thời gian dài điều trị.

Nhiều bệnh nhân dù có bảo hiểm y tế vẫn không đủ khả năng chi trả phần ngoài danh mục, đặc biệt với bệnh mạn tính hoặc ung thư. Một số người là lao động chính trong nhà nên nóng lòng trở lại kiếm sống. Có người lại tin vào thuốc nam, mẹo dân gian hoặc lời khuyên thiếu chuyên môn nên bỏ dở điều trị.

Không ít bệnh nhân cho rằng nằm viện là chuỗi ngày căng thẳng. Phòng bệnh chật chội, thiếu riêng tư, sinh hoạt đảo lộn, chứng kiến những ca nặng xung quanh khiến họ mệt mỏi và chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt.

Theo chuyên gia, việc rời viện khi chưa đủ điều kiện có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Viêm phổi có thể tiến triển thành suy hô hấp, viêm ruột thừa có thể vỡ gây nhiễm trùng huyết. Người mắc tăng huyết áp, suy tim nếu ngưng theo dõi đột ngột dễ đối mặt đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thậm chí tử vong.

Khi quay lại viện, nhiều bệnh nhân nặng hơn lần đầu, việc cứu chữa khó khăn và tốn kém hơn. Với người rối loạn tâm thần, trầm cảm nặng hoặc ý định tự sát, nguy cơ mất an toàn càng lớn nếu ra viện quá sớm.

Để hạn chế tình trạng này, điều quan trọng nhất là xây dựng niềm tin giữa thầy thuốc và người bệnh. Nhân viên y tế cần lắng nghe hoàn cảnh cụ thể, giải thích rõ ràng bằng ngôn ngữ dễ hiểu về rủi ro nếu rời viện trước thời điểm an toàn.

Bên cạnh đó, cần tăng hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân khó khăn, cải thiện điều kiện nằm viện và giảm áp lực tâm lý trong quá trình điều trị.

Hoàn tất phác đồ không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn là nền móng cho hành trình hồi phục. Một quyết định vội vã xin về có thể khiến người bệnh phải trả giá bằng chính sức khỏe, thậm chí mạng sống.