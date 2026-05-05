Người dân ngày càng ít dùng tiền mặt, số cây ATM giảm dần

(VTC News) -

Báo cáo về chuyển đổi số của Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm, trong 3 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2025, giao dịch qua ATM giảm 9,29% về số lượng, cho thấy nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của người dân qua ATM tiếp tục xu hướng giảm và được thay thế bởi các phương thức, thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong khi đó, số lượng máy POS (thiết bị hỗ trợ thanh toán bằng thẻ ngân hàng/quét mã QR) trên thị trường là 772.552, tăng 0,53% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt cũng đã phát triển mạnh trong năm 2025, khi giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp khoảng 28 lần GDP.

Trong 3 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 37,98% về số lượng và 14,22% về giá trị; qua kênh Internet tăng 65,68% về số lượng và 28,85% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 33,22% về số lượng và 8,35% về giá trị; qua QR code tăng 16,43% về số lượng và 52,4% về giá trị.

Đáng chú ý, nhiều tổ chức tín dụng tại Việt Nam có tỷ lệ trên 90% giao dịch thực hiện trên kênh số. Đặc biệt, đến cuối năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt gần 89%.

Ngành ngân hàng cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, căn cước công dân gắn chip để làm sạch dữ liệu khách hàng, định danh chính xác khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ.

Tính đến hết 24/4, đã có hơn 156,6 triệu hồ sơ khách hàng (hơn 154,5 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,13 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức) đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VneID, giúp loại bỏ tài khoản ảo và nâng cao tính minh bạch cho toàn hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh kết quả trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Theo đó, đơn vị đã triển khai hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO). Hệ thống SIMO cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của SIMO, các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Tính đến 27/4, hệ thống SIMO đã triển khai đến 149 đơn vị, hỗ trợ cảnh báo đến hơn 3,8 triệu lượt khách hàng, trong đó hơn 1,2 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 4,3 nghìn tỷ đồng.