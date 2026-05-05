Bổ sung phụ cấp ở nhiều chức danh của Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và cấp xã

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết 122/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 730/2004 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Quang cảnh phiên họp thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sửa đổi, bổ sung Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Cụ thể, đối với ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội hệ số là 1,1.

Nghị quyết bổ sung phụ cấp đối với Ủy viên của Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Chức danh này ở Hà Nội và TP.HCM có mức phụ cấp với hệ số là 0,6; các tỉnh, thành phố còn lại có mức hệ số là 0,5.

Nghị quyết cũng bổ sung mức phụ cấp với các chức danh của HĐND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố (áp dụng từ ngày 1/1/2026).

Nghị quyết nêu rõ cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác về giữ chức danh ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà hệ số phụ cấp chức vụ cao hơn hệ số phụ cấp chức vụ quy định tại nghị quyết này sẽ tiếp tục thực hiện bảo lưu theo quy định.

Sau khi hết thời gian bảo lưu, thực hiện theo quy định tại nghị quyết này.

Với chức danh ủy viên của Ban của HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách, lãnh đạo HĐND cấp xã đang bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính mà hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo được bảo lưu cao hơn so với hệ số phụ cấp chức vụ quy định tại nghị quyết này, được tiếp tục thực hiện bảo lưu theo quy định.

Sau khi hết thời hạn bảo lưu thì thực hiện theo quy định tại nghị quyết.

Với chức danh lãnh đạo HĐND cấp xã trong thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 1/1/2026 chưa được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hoặc được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo do tác động của sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính nhưng thấp hơn hệ số phụ cấp chức vụ quy định tại nghị quyết này, được truy lĩnh, truy nộp bảo hiểm xã hội theo hệ số phụ cấp tại nghị quyết từ ngày giữ chức vụ lãnh đạo.