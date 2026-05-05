Khơi thông dòng vốn: Lời giải cho cơn khát vốn của tiểu thương mùa cao điểm

“Khát vốn” – điểm nghẽn lớn nhất của tiểu thương mùa cao điểm

Theo thống kê từ Báo điện tử Chính phủ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý I/2026 ước đạt khoảng 1.902,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng này được dự báo sẽ tăng mạnh trong quý II, khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm tiêu dùng.

Diễn biến này kéo theo áp lực chuẩn bị nguồn hàng gia tăng ở nhiều ngành hàng. Từ thời trang, mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng nhanh, các chủ cửa hàng cần chủ động chuẩn bị lượng hàng hóa lớn hơn để đáp ứng sức mua, đồng thời phát sinh nhu cầu bổ sung vốn trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tiểu thương nào cũng dễ dàng xoay xở được dòng tiền kịp thời. Việc tiếp cận nguồn vốn chính thức vẫn gặp nhiều trở ngại do thủ tục kéo dài hoặc điều kiện chưa phù hợp với đặc thù kinh doanh nhỏ lẻ. Trong khi đó, các nguồn vốn tự có hoặc vay mượn nhỏ lẻ chỉ mang tính tạm thời, khó đáp ứng khi nhu cầu vốn tăng lên theo quy mô kinh doanh.

Chị Phương Nga, một chủ shop thời trang tại Hà Nội, chia sẻ: “Mùa hè là thời điểm bán tốt nhất, khách hỏi nhiều hơn hẳn. Nhưng muốn nhập thêm hàng thì phải có vốn ngay. Thủ tục vay nếu mất nhiều thời gian là coi như lỡ nhịp bán. Có lúc khách hỏi liên tục mà không có hàng, mình rất sốt ruột.”

Thiếu vốn là nỗi lo lắng lớn nhất của nhiều hộ kinh doanh hàng mùa cao điểm.

Đối với những ngành hàng mang tính xu hướng hoặc phụ thuộc nhiều vào thời điểm, yếu tố “kịp lúc” gần như mang tính quyết định. Một sản phẩm “hot” có thể chỉ tiêu thụ tốt trong thời gian ngắn. Nếu không kịp nhập hàng hoặc chậm chân trong việc chuẩn bị nguồn lực, cơ hội lợi nhuận có thể nhanh chóng trôi qua. Vì vậy, vấn đề không chỉ là có vốn hay không, mà là có thể tiếp cận nguồn vốn đúng thời điểm hay không.

Finy - lối đi mới cho bài toán vốn nóng của tiểu thương

Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính đã điều chỉnh sản phẩm theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu của nhóm khách hàng hộ kinh doanh. Công ty Cổ phần Finy là một trong những đơn vị tập trung phát triển các giải pháp hỗ trợ vốn cho tiểu thương và chủ cửa hàng trong giai đoạn cao điểm. Theo đại diện doanh nghiệp, các sản phẩm được xây dựng nhằm giải quyết bài toán vốn mang tính thời điểm, giúp hạn chế tình trạng gián đoạn dòng tiền trong quá trình kinh doanh.

Ông Lê Bá Cường – Giám đốc kinh doanh Finy khu vực Hà Nội - cho biết: “Nhu cầu vốn của tiểu thương thường tăng mạnh vào các thời điểm cao điểm. Vì vậy, chúng tôi tập trung rút gọn quy trình và đẩy nhanh thời gian xử lý để khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn kịp thời, tránh gián đoạn hoạt động kinh doanh.”

Theo nhận định của các chuyên gia, giải pháp tài chính tại đây được thiết kế theo hướng linh hoạt hơn trong cách tiếp cận. Quy trình xử lý hồ sơ được tinh gọn, các khoản vay được giải ngân trong ngày. Mức lãi suất được áp dụng tùy theo từng hồ sơ, được đánh giá ở mức cạnh tranh so với mặt bằng chung trên thị trường.

Đặc biệt, Finy triển khai hình thức hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm kinh doanh, với nhân viên đến tận nơi để tư vấn và hoàn tất thủ tục thay vì yêu cầu khách hàng đến quầy giao dịch.

Cách tiếp cận này được đánh giá là phù hợp với đặc thù bận rộn của các chủ cửa hàng, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian hoàn tất hồ sơ. Ngoài ra, việc kết hợp nhiều kênh hỗ trợ như trực tiếp, hotline và nền tảng trực tuyến, cùng phương thức thanh toán linh hoạt, giúp các giải pháp tài chính tiệm cận dễ dàng hơn với nhu cầu thực tế của tiểu thương.

Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào và chi phí logistics đều tăng, mặt bằng giá hàng hóa trong mùa cao điểm như mùa hè năm nay được dự báo sẽ có nhiều sự thay đổi. Vì vậy, các giải pháp tài chính như của Finy đang dần trở thành một trong những phương án được nhiều tiểu thương lựa chọn để bổ sung nguồn vốn kịp thời với chi phí phù hợp.

Việc tiếp cận vốn nhanh, thủ tục gọn nhẹ và thời gian giải ngân được rút ngắn giúp người kinh doanh chủ động hơn trong nhập hàng, xoay vòng vốn và giảm áp lực tài chính trong giai đoạn nhu cầu tăng cao. Nhờ đó, các cửa hàng có thêm nguồn lực để để duy trì giá bán ổn định, hạn chế tình trạng tăng giá đột ngột khi chi phí đầu vào biến động.

Ở góc độ thị trường, dòng vốn được lưu thông kịp thời không chỉ giúp hoạt động kinh doanh diễn ra thông suốt mà còn góp phần đảm bảo nguồn cung hàng hóa, từ đó hỗ trợ duy trì sức mua trong các giai đoạn cao điểm.