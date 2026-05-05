Ông Trần Cẩm Tú: Những thủ tục không cần thiết, phải mạnh dạn bãi bỏ

Ngày 5/5, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc với cử tri 6 phường Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, An Khê, Hòa Cường, An Hải.

Tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết trong thời gian tới, Trung ương xác định các nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng thành pháp luật, cơ chế, chính sách cụ thể để sớm đi vào cuộc sống, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Trần Cẩm Tú tại buổi tiếp xúc cử tri 6 phường của Đà Nẵng.

Theo ông, Quốc hội và Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi các luật liên quan, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát để phát huy tính chủ động của địa phương. Với những địa phương động lực như Đà Nẵng, Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đặc thù theo tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.

Liên quan công tác cải cách hành chính, Thường trực Ban Bí thư cho biết Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành cắt giảm trên 30% thủ tục hành chính, nhiều đơn vị đã cắt giảm hơn 50%. Ông đề nghị Đà Nẵng tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ các quy trình rườm rà, chồng chéo gây khó cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với cán bộ sau sắp xếp, ông Trần Cẩm Tú cho biết Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm công tác bố trí, đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo đúng người đúng việc, khách quan công tâm và tạo động lực để cán bộ yên tâm công tác và tiếp tục cống hiến.

Theo ông Tú, trong tháng 5 và 6, Trung ương sẽ sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp để đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện.

Chia sẻ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố để phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thường trực Ban Bí thư cho biết, đây là yêu cầu khách quan nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý phục vụ nhân dân tốt hơn. Tuy nhiên, Trung ương đã xác định việc sắp xếp phải rất thận trọng, khoa học, phù hợp với đặc điểm địa phương, không làm xáo trộn lớn. Việc tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích, yếu tố lịch sử văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện đi lại và yêu cầu thực tiễn để đáp ứng yêu cầu quản lý hiện nay.

“Ban Bí thư sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Chính phủ tiếp tục hoàn thiện quy định hướng dẫn để các địa phương triển khai thống nhất đồng bộ, đồng thời rất quan tâm đến chế độ chính sách đối với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, Ban công tác mặt trận và những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở để đảm bảo ổn định tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt tại cộng đồng dân cư”, Thường trực Ban Bí thư nói.

Trả lời ý kiến cử tri về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đây là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, khắc phục tình trạng cục bộ địa phương, khép kín trong công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Cũng theo ông Tú, việc luân chuyển phải hài hòa giữa yêu cầu đào tạo với ổn định để phát triển.