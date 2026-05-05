Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết câu lạc bộ Công an TP.HCM đạt thỏa thuận chia tay huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức ngay sau vòng 21 V.League. Thành tích sa sút không phanh của đội bóng trong thời gian qua là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này của đôi bên.

Từ trước Tết Nguyên đán, đội Công an TP.HCM trải qua tới 7 thất bại trong 11 trận đấu. Họ chỉ 2 lần thắng đội đang đua trụ hạng PVF-CAND, giành thêm 6 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai. Đáng nói hơn, CLB Công an TP.HCM thua trắng 4 trận, thủng lưới 12 bàn trước Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng, CLB Công an Hà Nội và Nam Định.

HLV Lê Huỳnh Đức chia tay CLB Công an TP.HCM.

Đội bóng ngành công an nhận được mức đầu tư lớn cùng kì vọng về thành tích tại V.League 2025/26. Việc đặt niềm tin vào huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức với kho tàng kinh nghiệm quý báu cho thấy quyết tâm của lãnh đạo CLB Công an TP.HCM. Nhưng khi đội bóng không thể chơi tốt, việc thay thế vị trí "thuyền trưởng" là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức không dẫn dắt đội bóng nào sau khi chia tay Bình Dương ở mùa giải 2023/24. Ông Đức vẫn xứng đáng là một trong những huấn luyện viên nội thành công bậc nhất. Trong quá khứ, cựu tiền đạo này từng vô địch V.League khi dẫn dắt SHB Đà Nẵng.

Trước mắt, CLB Công an TP.HCM bổ nhiệm ông Phùng Thanh Phương vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền. Thời gian qua, ông Phương là trợ lý cho huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Trong những mùa giải trước, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương có màn thể hiện tốt, ghi dấu ấn chuyên môn và giúp TP.HCM vượt qua giai đoạn khó khăn.

CLB Công an TP.HCM đang có 29 điểm, tạm xếp vị trí thứ 6 nhưng kém đội xếp thứ 3 đến 10 điểm. Cơ hội giành huy chương của Patrik Lê Giang và đồng đội gần như không còn khi V.League sẽ kết thúc sau 5 vòng đấu nữa.

Hy vọng của CLB Công an TP.HCM đổ dồn lên đấu trường cúp Quốc gia - nơi họ đã lọt vào bán kết và đối đầu với Nam Định.