Sức nóng của 'tiểu Seoul' K-Park Avenue: Chuẩn sống hợp gu gia đình trẻ xứ Thanh

Sự lên ngôi của chuẩn sống quốc tế

Thế hệ trẻ ngày nay ưu tiên giá trị tinh thần và chất lượng trải nghiệm. Khảo sát Deloitte 2025 cho thấy 92% Millennials (thế hệ sinh từ năm 1981 đến 1996), xem cảm giác sống có mục đích là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và sự hài lòng trong cuộc sống. Vì thế, với người mua nhà trẻ, căn hộ không chỉ để ở mà còn phải phản chiếu gu sống, gu thưởng thức và bản sắc cá nhân.

Xu hướng này thể hiện rõ nét tại thị trường thị trường bất động sản trung tâm Thanh Hóa. Giỏ hàng Vinhomes Star City nằm tại phường “nhà giàu” Hạc Thành, mỗi lần ra mắt dòng sản phẩm căn hộ cao cấp mới đều ghi nhận thanh khoản kỷ lục.

Tiêu biểu là The K-Park Avenue được quy hoạch gồm 3 tòa căn hộ cao tầng (A1, A2, A3) với thiết kế mang đậm phong cách Hàn Quốc. Hai tòa A1 và A3 ghi nhận tỷ lệ hấp thụ gần như 100% chỉ sau thời gian ngắn. Tòa A2 chỉ trong vòng 1 giờ mở bán đầu tiên, đã được giao dịch thành công 99%.

“Hầu hết người mua là các gia đình trẻ hiện đại. Họ không chỉ cần một nơi ở mà còn cần một không gian sống hiện đại, thời thượng phù hợp với phong cách cá nhân”, anh Mạnh Trường, một chuyên viên bất động sản tại thị trường Thanh Hóa, chia sẻ.

Ba tòa căn hộ K-Park Avenue đang thi công dầm sàn tầng 10-14, dự kiến cất nóc trong tháng 7-8/2026.

Cũng theo anh Trường, hiện quỹ căn còn lại của K-Park Avenue đang tạo nên cuộc chiến sở hữu, khi nhiều khách hàng và nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm trên thị trường thứ cấp. “Mức giá đã có sự chênh lệch không nhỏ, nhưng mức độ quan tâm vẫn rất lớn”, anh Trường nói

Cơ hội sở hữu “tiểu Seoul” trong lòng xứ Thanh

Sức hút của K-Park Avenue, đầu tiên phải kể tới chính là vị trí đặt ngay đại lộ chiến lược Hùng Vương, kết nối trực tiếp tới các trục huyết mạch như Nguyễn Hoàng, Lê Lợi hay đại lộ Nam Sông Mã. Qua các trục giao thông này, cư dân tiếp cận nhanh chóng tới cơ quan hành chính, kinh tế, giáo dục trọng tâm của xứ Thanh chỉ trong vài phút di chuyển.

Đặc biệt 3 cực tăng trưởng gồm du lịch với biển Sầm Sơn, cửa ngõ quốc tế - sân bay Thọ Xuân, hạ tầng công nghiệp - cảng Nghi Sơn chỉ cách K-Park Avenue 15-45 phút.

Nhìn rộng hơn, nhờ các trục huyết mạch, dự án cũng kết nối nhanh tới cao tốc Bắc – Nam, QL1A, QL47, QL45… tiếp cận các vùng kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình.

“Vị trí và giá trị kết nối giúp K-Park đón dòng người và dòng vốn đầu tư lớn. Các căn hộ đều có tiềm năng tăng giá, khả năng khai thác cho thuê cao bởi tệp khách du lịch, lực lượng lao động gồm giới chuyên gia, kỹ sư, chủ doanh nghiệp”, anh Trường chia sẻ.

K-Park Avenue ghi dấu ấn bằng hệ tiện ích đậm chất Hàn và phong cách sống thời thượng.

Thêm điểm cộng khiến K-Park Avenue thu hút gia đình trẻ chính là cách quy hoạch, thiết kế lấy cảm hứng từ Seoul - thành phố sôi động và hiện đại bậc nhất châu Á.

Dự án sở hữu các “dinh thự trên không” với thiết kế kính panorama, trần cao 4 mét và ban công trải rộng, đón trọn ánh sáng và gió trời, tầm view bất tận. Ngay dưới dân tòa căn hộ, mỗi cư dân có thể tìm thấy cho mình những không gian nghỉ dưỡng riêng tư.

Người yêu nhịp sống sôi động sẽ bị cuốn hút bởi cổng ánh sáng Seoul Light Gate – gợi không khí của Gangnam hoa lệ; những buổi café, mua sắm ngay dưới chân nhà và cảm giác đứng trước ban công kính ngắm thành phố lên đèn tựa Seoul sôi động. Những người trân trọng sự thư thái sẽ yêu thích trải nghiệm nghỉ dưỡng đảo Jeju tái hiện tại tổ hợp tiện ích K-Garden Space với bể bơi phong cách resort, các sân thể thao hiện đại.

Với trẻ nhỏ, K-Park Avenue mở ra không gian khám phá lý thú với nhiều mảng xanh, sân chơi và những khoảng vận động ngoài trời. Người cao tuổi sẽ tìm thấy niềm vui trong những bước dạo chậm giữa vườn treo tầng không Sky Garden, trong bầu không khí thoáng đãng và cảm giác thư thái giữa cộng đồng văn minh, hiện đại.

K-Park Avenue mở ra một “tiểu Seoul” giữa trung tâm Thanh Hóa.

K-Park Avenue đang tăng tốc thi công với tiến độ rõ nét: Đến tháng 5/2026, tòa A3 đã lên tầng 14, A2 và A1 đạt tầng 10 và 11, dự kiến cất nóc trong tháng 7-8/2026, bàn giao trong năm 2027. Trong bối cảnh thanh khoản tích cực, quỹ căn đẹp dần thu hẹp, cơ hội sở hữu “tiểu Seoul” giữa lòng khu đô thị đáng sống bậc nhất xứ Thanh đang nghiêng về những nhà đầu tư xuống tiền sớm.