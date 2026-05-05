Triệt phá đường dây mua bán bé gái 14 tuổi vào quán karaoke, bắt 6 nghi phạm

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Diệp (SN 1990 trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) cùng 5 đối tượng liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Bắt, giữ người trái pháp luật".

Nhóm người trong đường dây mua bán người bị khởi tố.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng rà soát các tụ điểm karaoke trên địa bàn, phát hiện một số tụ điểm karaoke tại các khu vực vùng lõi đô thị cũ (Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành) thường xuyên tuyển dụng nhân viên nữ để phục vụ khách đến hát khi có nhu cầu.

Đáng chú ý, các tụ điểm này thường xuyên trao đổi, sang nhượng nhân viên nữ. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm “Mua bán người” nên đơn vị đã chủ động tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa.

Đến ngày 1/5, đơn vị nắm được thông tin cháu N.N.T.G. (SN 2012) bị ép buộc phục vụ tại quán karaoke Tường Vy (địa chỉ tại Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vừa trở về nhà vào ngày 30/4.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đơn vị đã vận động người thân đưa nạn nhân đến trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp điều tra, đồng thời triển khai lực lượng xác minh, truy xét các đối tượng liên quan tại nhiều xã, phường thuộc TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Chỉ sau 12 giờ đồng hồ từ thời điểm tiếp nhận, các tổ công tác đã làm rõ nội dung vụ việc, triệu tập làm việc với 11 đối tượng có liên quan.

Tại cơ quan, các đối tượng khai báo nhỏ giọt, quanh co nhưng với các tài liệu chứng cứ thu thập được, lập luận sắc bén của trinh sát viên, điều tra viên và các bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu xác định 6 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi và Bắt giữ người trái pháp luật đối với nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Diệp, Trần Thái Bảo (SN 2006), Dương Minh Thanh (SN 1994), Lâm Gia Huy (SN 2005, cùng trú TP Đà Nẵng); Trương Đình Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hậu (SN 2002, cùng trú Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Dương Minh Thanh, Trần Thái Bảo, Lâm Gia Huy đã thực hiện hành vi bắt giữ trái pháp luật, đánh đập, ép buộc cháu G. làm việc để trả nợ. Sau đó, thông qua Nguyễn Thị Diệp, các đối tượng đã chuyển giao nạn nhân cho Trương Đình Hiếu (SN 1990) và Đặng Quang Hậu (SN 2002 cùng trú Đặc khu Lý Sơn) để tiếp tục bóc lột, cưỡng ép lao động tại quán karaoke.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ban hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng: Dương Minh Thanh, Trần Thái Bảo, Lâm Gia Huy, Nguyễn Thị Diệp, Trương Đình Hiếu và Đặng Quang Hậu; các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Các đối tượng khác đang tiếp tục được điều tra làm rõ vai trò để xử lý nghiêm.