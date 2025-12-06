Người dân Hà Nội băn khoăn chọn cách di chuyển sau ngày 1/7/2026

Dù thời hạn 1/7/2026 còn hơn nửa năm nữa, song thời điểm này, người dân ở Hà Nội đã phải tính toán, tìm giải pháp cho vấn đề di chuyển trong thời gian tới.

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức triển khai thí điểm cấm xe xăng trong một số tuyến phố ở Vành đai 1. (Ảnh minn họa)

Loay hoay lựa chọn cách di chuyển sau 1/7/2026

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, chị Ngân Hà (phường Long Biên, Hà Nội) cho biết, chị sống ở ngoài khu vực Vành đai 1 nhưng cơ quan làm việc lại ở trong địa phận này. Do vậy, chị đang băn khoăn giữa việc lựa chọn mua xe điện hoặc lựa chọn phương tiện xe buýt để đi làm vì cả hai lựa chọn đều có nhược điểm riêng.

Nếu lựa chọn mua xe điện thì vấn đề tài chính là một thách thức. Nhưng nếu lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng thì không thuận tiện vì từ nhà chị Hà đến cơ quan phải chuyển 2 – 3 tuyến buýt. “Tôi không chỉ di chuyển từ nhà đến cơ quan và ngồi một chỗ, mà đôi khi trong giờ làm việc cũng phải di chuyển quanh Hà Nội để gặp gỡ khách hàng, đối tác. Lúc ấy mà di chuyển bằng xe buýt thì rất mất thời gian.”, chị Hà cho biết.

Nói về việc được hỗ trợ tài chính để chuyển đổi sang xe điện, chị Ngân Hà càng lo lắng hơn. Chị Hà cho biết, chị không có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội, nhà là đi thuê nên cũng không biết mình có thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ này của thành phố Hà Nội không. “Nếu không được trợ giá mà phải tự nhiên bỏ ra một số tiền lớn để mua xe mới đi thì rất khó khăn cho người làm công ăn lương như tôi”, chị Ngân Hà ngậm ngùi.

Còn chị Hoàng Mai Hoa (phường Thanh Xuân, Hà Nội) lại có nỗi băn khoăn khác. Gia đình chị có 3 người cùng làm việc trong khu vực Vành đai 1. "Như vậy cùng một lúc phải chuyển đổi sang 3 phương tiện xe điện. Nhưng hiện nay một số chung cư đã ngăn cấm không cho người dân để xe điện dưới tầng hầm vì an toàn cháy nổ. Tôi không biết liệu khi số lượng xe điện nhiều lên thì chung cư của nhà tôi có xảy ra tình trạng tương tự hay không", chị Hoa lo lắng.

Trạm sạc - Vấn đề mấu chốt của chuyển đổi xe điện

Trao đổi với Báo Điện tử VTC News, Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Bộ môn Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải - Trường Đại học Giao thông vận tải, cho biết đối với việc chuyển đổi từ xe chạy bằng xăng sang phương tiện giao thông xanh, Hà Nội cần tập trung giải quyết 3 vấn đề mấu chốt.

Theo Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, vấn đề đầu tiên là xây dựng hệ thống hạ tầng trạm sạc điện để phục vụ cho việc chuyển đổi. Đây là vấn đề khó khăn nhất và không thể nào làm trong “một sớm một chiều” được.

“Vấn đề này đòi hỏi sự đồng bộ từ xây dựng các công trình như nơi ở, văn phòng, các trung tâm thương mại, những nơi đậu xe, …Và những trạm sạc này phải đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn. Trong đó, những vấn đề liên quan đến an toàn, phòng tránh, cháy nổ, những rủi ro có thể xảy ra khi sạc xe điện là những vấn đề quan trọng nhất chúng ta cần phải xem xét”, Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Vấn đề thứ hai, theo kinh nghiệm trên thế giới, việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện thường sẽ phải có một lộ trình với các mốc thời gian từ 1 cho đến 5 năm. Cùng với đó là chính sách hỗ trợ người dân chi phí để chuyển đổi từ xe chạy bằng xăng sang xe điện.

Chuyên gia cho biết, về mức hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện vẫn bất cập. Vì với những phương tiện là xe máy có giá thành thấp, niên hạn sử dụng đã nhiều năm thì mức hỗ trợ từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng có thể xem là hợp lý. Nhưng đối với những xe máy xăng có giá thành cao với hàng chục triệu đồng, thậm chí là hàng trăm triệu đồng thì mức hỗ trợ đưa ra như vậy chưa thực sự thỏa đáng.

Ngoài ra, chính sách liên quan đến việc thu hồi và xử lý các phương tiện xe xăng như thế nào cũng cần được tính toán. Đây là một vấn đề lớn, tuy nhiên trong những đề án của các thành phố chuyển đổi xe xăng sang xe điện đều chưa nêu rõ điều này.

Và cuối cùng, Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn cho rằng, việc chuyển đổi cần có lộ trình từng bước. Với những phương tiện xe máy xăng cũ có tuổi đời sử dụng trên 10 năm, có nhiều khấu hao thì thực hiện chuyển đổi trước. 2 – 3 năm tiếp theo sẽ là những hạn chế như không bán xe xăng tại những thị trường chuyển đổi, không cho đăng ký mới xe xăng… Dần dần người dân sẽ đồng thuận và đạt kết quả tốt với việc chuyển đổi mà không tạo thách thức cho kinh tế và xã hội.