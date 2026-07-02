Ngành sự kiện trước áp lực nâng cấp quản trị rủi ro

(VTC News) -

Sự cố giàn khung sân khấu bế mạc của một Festival Âm nhạc lớn bị gió giật đổ sập trong một cơn dông bão bất ngờ gần đây đã lan truyền mạnh mẽ trên truyền thông. Dưới góc nhìn đại chúng, đó là thiệt hại về vật chất kỹ thuật. Nhưng đối với những người làm nghề tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, họ nhìn thấy phía sau đống đổ nát ấy là hàng tháng trời lao động của cả một tập thể, hàng tỷ đồng chi phí đầu tư tiêu tan và một chuỗi hệ lụy kéo dài về uy tín.

Sự cố này không phải cá biệt, mà là một minh chứng khốc liệt cho thấy: Ít có ngành kinh tế dịch vụ nào mà toàn bộ quy trình vận hành lại dễ bị tổn thương bởi thời tiết như ngành sự kiện ngoài trời.

Sân khấu đêm bế mạc Tuần lễ âm nhạc Quốc tế Festival Huế 2026 bị đổ sập gây hư hại nhiều thiết bị. (Ảnh: Báo Phụ nữ)

Những "cú tát" từ thiên nhiên và áp lực hậu trường

Trong kỷ nguyên của nền kinh tế trải nghiệm, các không gian biểu diễn ngoài trời ngày càng được ưa chuộng nhờ khả năng tối ưu hóa cảm xúc và quy mô tiếp cận khán giả. Tuy nhiên, khi dỡ bỏ bốn bức tường của nhà hát để hòa mình vào tự nhiên, nhà tổ chức cũng đồng thời phải chấp nhận đối mặt với một biến số hoàn toàn nằm ngoài khả năng kiểm soát: "bầu trời"'.

Nhìn lại lịch sử phát triển của ngành sự kiện Việt Nam, những "cú tát" từ thiên nhiên không hề mới. Ông Lê Quốc Vinh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA), Chủ tịch Công ty Le Bros, một chuyên gia có gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành - chia sẻ rằng bất kỳ nhà tổ chức lâu năm nào cũng sở hữu một "kho tàng" ký ức đầy áp lực về những cơn mưa.

Đó có thể là show diễn Đẹp Recital on Water từ năm 1999 tại bể bơi khách sạn Daewoo bị mưa trút nước sát giờ mở màn, buộc phải gộp hai đêm diễn thành một và chịu lỗ nặng. Đó cũng có thể là cơn bão bất thường khiến nước sông Hương dâng nhanh kỷ lục, nhấn chìm toàn bộ sàn diễn được đầu tư công phu của một đêm chung kết hoa hậu toàn quốc.

“Chúng ta có thể kiểm soát hoàn hảo từ thiết kế bản vẽ, thiết bị âm thanh, ánh sáng, tiến độ thi công cho đến phương án nhân sự và quy trình vận hành. Nhưng thời tiết là thứ luôn nằm ngoài tầm tay”, ông Vinh nhận định.

Ông Lê Quốc Vinh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA), Chủ tịch Công ty Le Bros.

Thực tế, ngành sự kiện từng chứng kiến những khoảnh khắc lội ngược dòng ngoạn mục nhờ sự bền bỉ của con người. Hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm đội mưa hát cuồng nhiệt trước hàng vạn khán giả không rời bỏ vị trí tại chuỗi sự kiện Honda Fan Fair ở Đà Nẵng đã trở thành một biểu tượng về năng lượng nghề nghiệp.

Hay như Lễ khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2023, dù trước đó hai ngày toàn bộ mặt bằng ngập sâu trong nước, không thể tổng duyệt, nhưng đến giờ khai mạc trời lại tạnh ráo. Thế nhưng, một ngành công nghiệp trị giá hàng triệu USD không thể tiếp tục vận hành bằng cách đánh cược số phận vào sự "may mắn" hay lòng trắc ẩn của thời tiết.

Hệ lụy đa tầng và áp lực ra quyết định

Khi một sự cố thời tiết xảy ra, thiệt hại không chỉ dừng lại ở bài toán tài chính hay cấu trúc phần cứng của sân khấu. Nó là một chuỗi rủi ro đa tầng: Sự an toàn tính mạng của hàng vạn khán giả, nhân sự kỹ thuật và nghệ sĩ; nguy cơ hư hỏng hệ thống thiết bị công nghệ cao trị giá hàng triệu USD; và nghiêm trọng nhất là sự sụt giảm uy tín kéo dài của các thương hiệu tài trợ và đơn vị thực hiện.

Trong các tình huống khẩn cấp đối mặt với thiên tai, áp lực đổ dồn lên vai tổng đạo diễn và nhà tổ chức là vô cùng khủng khủng khiếp. Họ phải đưa ra những quyết định sinh tử chỉ trong vài giờ, thậm chí vài phút: Tiếp tục hoãn lịch, thay đổi địa điểm hay chấp nhận hủy bỏ chương trình?

Để có được một quyết định di dời toàn bộ sân khấu phức tạp từ sân thượng Diamond Plaza vào sảnh kín trong vòng vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ trước một cơn mưa trái mùa giữa tháng 12 tại TP.HCM, toàn bộ ê-kíp đã phải trải qua những cuộc họp cân não xuyên đêm.

Khán giả chỉ thấy vài giờ thăng hoa rực rỡ, nhưng họ không thấy những kỹ sư phải tính toán chi tiết từng kilogram tải trọng gió cho giàn khung, những điều khoản bảo hiểm phức tạp hay phương án sơ tán đám đông được chuẩn bị sẵn sàng phía sau cánh gà.

Thay đổi tư duy: Từ "cầu nguyện" đến quản trị chuyên nghiệp

Tác động toàn cầu của biến đổi khí hậu đang phá vỡ mọi quy luật thời tiết thông thường. Những cơn mưa trái mùa xuất hiện dày đặc, dông lốc cực đoan xuất hiện với tần suất cao và cường độ mạnh hơn tại các đô thị lớn. Điều này buộc ngành sự kiện phải chuyển dịch tư duy: Xem thời tiết cực đoan là một rủi ro định lượng bắt buộc phải quản trị, thay vì một tai nạn "xui rủi".

Không gian tổ chức sự kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Quản trị rủi ro thế hệ mới đòi hỏi những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe và đồng bộ. Thiết kế kết cấu phải được tính toán dựa trên dữ liệu khí tượng bề mặt thực tế; hệ thống điện chịu dòng lớn phải có các phương án cách ly, chống rò rỉ tuyệt đối dưới mưa.

Đồng thời, việc ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dự báo thời tiết vi mô cần được chuẩn hóa thành một hạng mục bắt buộc trong quy trình vận hành.

Đặc biệt, vai trò của bảo hiểm rủi ro sự kiện và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh - những khái niệm vốn còn khá mới mẻ và thường bị cắt giảm tại thị trường Việt Nam - cần phải được nhìn nhận như một công cụ bắt buộc để bảo vệ dòng vốn của các nhà đầu tư.

Nhu cầu về một cái bắt tay liên ngành

Bài toán an toàn trước thiên tai không thể được giải quyết bởi nỗ lực đơn độc của bất kỳ một công ty tổ chức sự kiện nào. Đây là vấn đề mang tính hệ sinh thái, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhà tổ chức, đơn vị cung ứng kỹ thuật, các địa điểm cho thuê (venue), các công ty bảo hiểm, các chuyên gia khí tượng công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước.

Từ góc nhìn của những người đang xây dựng Tuần lễ Tổ chức Sự kiện và Triển lãm Việt Nam (VEEW 2026), đại diện Hiệp hội Hội chợ Triển lãm thương mại và Tổ chức sự kiện Việt Nam (VECA) nhận định, an toàn nghề nghiệp và quản trị rủi ro thiên tai là một trong những chủ đề cấp bách nhất mà toàn ngành cần đối thoại nghiêm túc trong giai đoạn hiện nay.

Ngành công nghiệp sự kiện Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng để phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế, chúng ta cần những bộ tiêu chuẩn quy chuẩn chung về an toàn, công nghệ dự báo và các giải pháp chia sẻ rủi ro tài chính.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho những kịch bản tồi tệ nhất chính là thước đo phân định giữa một thị trường sự kiện tự phát và một ngành công nghiệp trải nghiệm chuyên nghiệp. Bởi đôi khi, thành công của một sự kiện không nằm ở những gì rực rỡ diễn ra trên sân khấu dưới bầu trời quang đãng, mà nằm ở việc hàng vạn con người đã được bảo vệ an toàn như thế nào khi cơn bão bất chợt ập đến.