Nam sinh kể 2 ngày mất sóng điện thoại, tự xoay xở khi lạc giữa rừng Tam Đảo

Tìm thấy sinh viên 19 tuổi mất tích khi leo núi Tam Đảo

Sáng 21/4, Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, ở phường Định Công, Hà Nội) cùng mẹ ngồi giữa sự bao quanh, chúc mừng của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân xã Đạo Trù, Phú Thọ.

Đêm qua, hàng trăm người thức trắng, băng rừng lội suối tìm kiếm nam sinh này. Trong chuyến leo núi Tam Đảo cùng bạn, Tuấn Anh không may bị lạc trong rừng gần hai ngày.

Hai đêm trong rừng sâu, chàng thanh niên 19 tuổi được tìm thấy trong tình trạng an toàn và được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp cùng quân đội và bà con Nhân dân đưa Tuấn Anh ra ngoài an toàn.

Nguyễn Tuấn Anh được tìm thấy an toàn sau gần 2 ngày mất tích.

Chiều 19/4, trên đường xuống núi ở Tam Đảo, Nguyễn Tuấn Anh tách khỏi nhóm, rẽ sang một lối khác dẫn xuống con suối. Nam sinh nghĩ rằng các con đường xuống núi sẽ dẫn về một điểm nên không quay lại tìm đoàn. Quyết định liều lĩnh này đẩy cậu vào tình huống không lường trước.

"Tôi cứ nghĩ đường nào cũng sẽ gặp nhau, không ngờ lại lạc trong rừng suốt 36 tiếng", chàng sinh viên năm nhất Đại học Đại Nam nói.

Chuyến đi cuối tuần của nam sinh bắt đầu khá ngẫu hứng. Ban đầu, Tuấn Anh và một người bạn dự định đến Ba Vì, nhưng do thời tiết mưa nên chuyển hướng sang Tam Đảo.

Nam sinh cho hay từng nghe nhiều về các cung đường phượt, leo núi tại Tam Đảo nên muốn trải nghiệm, trong khi bạn bè xung quanh cũng đã từng đến đây. Tuy nhiên, đây là lần đầu cậu leo núi, gần như chưa có sự chuẩn bị về thông tin địa hình hay kỹ năng.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nam sinh mất tích.

Khi đến nơi, Tuấn Anh gặp một nhóm 7 người không quen biết và xin nhập đoàn. Cả nhóm bắt đầu hành trình từ khu vực chân núi dốc Rít, thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, lúc 6h30 ngày 19/4.

Quá trình leo núi diễn ra khá thuận lợi, thời tiết chỉ có mây, không mưa và cũng không xuất hiện sương mù dày đặc. Đến khoảng 14h, cả nhóm lên tới đỉnh, nghỉ ngơi và chụp ảnh trước khi bắt đầu hành trình xuống núi.

Trong lúc xuống núi, Tuấn Anh tách khỏi đoàn. Do chưa hình dung hết độ phức tạp của địa hình, nam sinh tiếp tục đi theo lối riêng mà không quay lại tìm nhóm.

Khoảng 16h, Tuấn Anh nhận ra xung quanh không còn ai. Không thấy dấu hiệu của đoàn, cậu bắt đầu đi theo một con suối với suy nghĩ cứ men theo dòng chảy xuống thấp sẽ có thể tìm được lối ra hoặc gặp lại người. Tuy nhiên, sau một thời gian di chuyển nhưng không gặp ai, cũng không còn dấu hiệu quen thuộc, cậu xác định mình đã bị lạc trong rừng.

"Lạc sâu trong rừng, tôi cố giữ bình tĩnh để tránh rơi vào trạng thái hoảng loạn", Tuấn Anh kể.

Điện thoại hết pin, Tuấn Anh không còn cách nào liên lạc hay cầu cứu. Từ thời điểm đó, nam sinh buộc phải tự xoay xở trong rừng. Ban ngày, cậu tiếp tục lần theo dòng suối, coi đây là hướng di chuyển duy nhất để tìm đường ra. Tuấn Anh chỉ còn một ít bánh mang theo từ đầu chuyến đi, uống nước suối để cầm cự qua ngày.

Ban đêm, cậu nghỉ tạm ở các vách đá, không có lều trại hay bất kỳ vật dụng che chắn nào.

Thời điểm này, không liên lạc được với con trai, bà Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi) đến Công an xã Đạo Trù trình báo việc con mất liên lạc khi đi leo núi Tam Đảo.

Ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, cho biết địa phương đã huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm, gồm công an, quân sự, y tế và người dân. Các tổ công tác được trang bị flycam gắn camera nhiệt để rà soát diện rộng, đặc biệt tại những khu vực rừng rậm, địa hình hiểm trở. Từ tối 20/4, các lực lượng đang nỗ lực chạy đua với thời gian, phối hợp chặt chẽ nhằm sớm tìm người mất tích, đảm bảo an toàn tính mạng công dân.

Đến sáng 21/4, Tuấn Anh tiếp tục di chuyển trong rừng thì nghe thấy tiếng gọi và tiếng còi từ đội cứu hộ. Ngay sau đó, cậu hô lớn để phản hồi tín hiệu.

Tổ tìm kiếm sau đó phát hiện Tuấn Anh đang ngồi bên bờ suối, ở độ cao khoảng 600m. Lúc được tìm thấy, sức khỏe nam sinh ổn định, tinh thần tỉnh táo, dù đã trải qua thời gian dài thiếu thực phẩm và điều kiện nghỉ ngơi hạn chế.

"Đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi leo núi", Tuấn Anh nói, cho biết sau sự việc sẽ không còn chủ quan tự ý hành động theo ý mình.

Ngồi ở ban chỉ huy, bà Hoà cùng người thân thấp thỏm ngóng chờ tin tức của con. Khi bộ đàm thông báo đã tìm thấy Tuấn Anh, người mẹ oà khóc.

Nhìn thấy lực lượng tìm kiếm đưa được Tuấn Anh ra khỏi rừng an toàn, bà Hòa vui mừng, ôm chặt lấy con trai.