Mỹ không thể chỉ có sức mạnh, mà phải có ý thức phụng sự nhân loại

Vào một thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt trong lịch sử nước Mỹ, America at 250: A Beacon for the AI Age đưa ra một tầm nhìn táo bạo và độc đáo cho tương lai của Hoa Kỳ. Được đồng tác giả bởi cựu Thống đốc bang Massachusetts Michael S. Dukakis và ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Tổng biên tập Báo VietnamNet, cuốn sách không chỉ là một suy ngẫm về dịp kỷ niệm 250 năm của nước Mỹ. Đây là lời kêu gọi hướng tới tương lai cho sự đổi mới quốc gia và vai trò lãnh đạo toàn cầu trong Kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo.

Điều làm nên nét đặc sắc của cuốn sách là tầm vóc, khát vọng đạo lý, và những ý tưởng tiên phong của nó. Cuốn sách lập luận rằng chương lớn tiếp theo của nước Mỹ sẽ không thể được bảo đảm chỉ bằng sức mạnh công nghệ, mà bằng khả năng dẫn dắt AI với phẩm giá con người, độ tin cậy, trách nhiệm, và sự phụng sự nhân loại.

Theo nghĩa đó, cuốn sách vừa là một bản thiết kế chiến lược, vừa là một tuyên ngôn công dân, và cả chương trình hành đọng cho Kỷ nguyên AI.

Ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Michael Dukakis trong ngày lịch sử 12/12/2017 hội nghị Xã hội Trí tuệ Nhân tạo (AIWS) đầu tiên tại Loeb House, Đại học Harvard.

Trong số những đóng góp độc đáo nhất của cuốn sách là việc giới thiệu Hạ tầng tin cậy cho kỷ nguyên AI (AIWS Trust Infrastructure) — một khuôn khổ mới nhằm xây dựng sự tin cậy, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm đạo đức vào trong kiến trúc của các hệ thống AI cũng như các thể chế quản trị chúng.

Cuốn sách cũng thúc đẩy ý tưởng về AIWS Government 24/7, tái hình dung quản trị trong một thời đại mà AI có thể giúp dịch vụ công trở nên thông minh hơn, đáp ứng hơn, minh bạch hơn, và liên tục hơn.

Cùng nhau, những ý tưởng này vượt ra ngoài các tranh luận thông thường về điều tiết AI và đề xuất một khuôn khổ văn minh rộng lớn hơn về cách nhân loại văn minh có thể dẫn dắt trong thời đại của các cỗ máy thông minh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn trao tặng Giải thưởng Nhà lãnh đạo Thế giới vì Hoà Bình và An ninh cho Mẹ Amma ở Ấn Độ, ngày 3/10/2023, trước 100 ngàn người, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao Ấn Độ.

Cuốn sách cũng nổi bật bởi độ rộng hiếm có của nó. Nó bao gồm công nghệ, quản trị, giáo dục, y tế, văn hóa, chiến lược quốc gia, đổi mới dân chủ, và hợp tác quốc tế trong một tầm nhìn tích hợp. Thay vì xem AI như một chủ đề kỹ thuật hẹp, cuốn sách trình bày AI như một lực lượng chuyển hóa sẽ làm thay đổi mọi thể chế và mọi chiều kích của đời sống công cộng.

Khi làm như vậy, cuốn sách đặt ra một trong những câu hỏi quan trọng nhất của thời đại chúng ta: Làm thế nào nước Mỹ có thể tiếp tục là một ngọn hải đăng - không chỉ của đổi mới, mà còn của trí huệ và vai trò lãnh đạo đạo lý - trong Kỷ nguyên AI?

Từng là Thống đốc bang Massachusetts, ông Michael S. Dukakis gắn liền với câu chuyện “Thần kỳ Massachusetts” - giai đoạn phục hưng nổi bật về kinh tế, phát triển giáo dục, và quản trị công hiệu quả. Ông là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ năm 1988 và hiện là Đồng sáng lập và Chủ tịch Boston Global Forum.

Tầm vóc của cuốn sách cũng nằm ở chính những tiếng nói đứng sau nó. Thống đốc Dukakis mang đến hàng thập niên lãnh đạo công, niềm tin dân chủ, và kinh nghiệm sâu sắc về quản trị.

Ông Nguyễn Anh Tuấn mang đến một tầm nhìn quốc tế tiên phong được hình thành qua Boston Global Forum và AI World Society (AIWS), với trọng tâm là độ tin cậy, đạo đức, và AI lấy con người làm trung tâm.

Chính sự hợp tác của họ mang lại cho cuốn sách cả chiều sâu lịch sử lẫn sức tưởng tượng hướng tới tương lai.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Nhà sáng lập, Tổng biên tập đầu tiên của VietNamNet đã viết trong cuốn sách: khi đến Đại học Harvard làm việc, hành trang ông đem theo là những giá trị tốt đep của dân tộc Việt Nam và những thành công của VietNet ở Nha Trang và VietNamNet ở Hà Nội.

Một người Việt Nam đã đóng góp những ý tưởng, chiến lược, và giải pháp có ý nghĩa để nước Mỹ dẫn dắt thế giới trong Kỷ nguyên AI nhân dịp trọng đại kỷ iệm 250 năm Quốc Khánh Mỹ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, đồng sáng lập, đồng chủ tịch kiêm CEO Boston Global Forum, đồng thời là người khởi xướng AI World Society (AIWS) và AIWS Digital Asset Standards Initiative (AIWS-DASI).

America at 250: A Beacon for the AI Age nổi bật như một trong số rất ít công trình không xem trí tuệ nhân tạo chỉ như một cuộc cách mạng công nghệ, mà như một phép thử đối với bản sắc quốc gia, mục đích dân chủ, và hướng đi tương lai của nhân loại.

Cuốn sách không dừng lại ở những ý tưởng. Nó đưa ra một sứ mệnh, các chương trình hành động, và những giải pháp thực tiễn - kêu gọi nước Mỹ dẫn dắt không chỉ bằng trí tuệ và sức mạnh, mà còn bằng độ tin cậy, lòng nhân ái, và một ý thức trách nhiệm mới đối với thế giới.