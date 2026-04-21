Mới ra tù, kẻ có nhiều tiền án cầm hung khí tấn công nhiều người

Công an xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Quốc (SN 1988, trú thôn Tú Hội, xã Tây Hồ) về hành vi “Cố ý gây thương tích".

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt với ông N.T.T. (SN 1988, cùng trú thôn), Quốc sử dụng hung khí tấn công ông T., đồng thời gây thương tích cho một số người liên quan. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi điều trị, hiện sức khỏe ổn định.

Qua xác minh, Nguyễn Hữu Quốc là đối tượng có nhân thân xấu, từng có 3 tiền án, 3 tiền sự về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 7/2025 nhưng không tu dưỡng, tiếp tục vi phạm pháp luật.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an xã Tây Hồ đã đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Quốc.

Cách đây vài ngày, Công an phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ cầm “gậy 3 khúc” đuổi đánh người giữa đường, clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11h40 ngày 16/4 tại giao lộ Mã Lò - Lô Tư, phường Bình Hưng Hòa. Thời điểm này, nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ điều khiển xe máy lưu thông đến khu vực trên thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với hai nam thanh niên đi xe máy khác.

Diễn biến trong đoạn clip cho thấy, sau khi lời qua tiếng lại, nam tài xế bất ngờ mở cốp xe, lấy ra một cây “gậy 3 khúc” rồi lao đến tấn công một trong hai người còn lại. Người đi cùng nạn nhân (cũng là người quay clip) hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an phường Bình Hưng Hòa đã mời những người liên quan lên làm việc, đồng thời trích xuất camera khu vực để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.