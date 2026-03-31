Bác kháng cáo xin hưởng án treo của 'tổng tài chỉ tay đánh người' ở quán cà phê

Ngày 31/3, TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Gây rối trật tự công cộng theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội).

Thiên là nhân vật "tổng tài" giơ tay chỉ đạo đàn em đánh người tại quán cafe trong khu đô thị Times City gây xôn xao dư luận.

Hôm 30/1, TAND khu vực 3 tuyên Thiên 3 năm tù, Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) 6 tháng tù, cùng về tội về tội Gây rối trật tự công cộng. Sau đó, Thiên gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Tại phiên phúc thẩm, Thiên nhận hành vi gây rối trật tự công cộng, xin được hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ tại phiên toà sơ thẩm.

Tuyên án phúc thẩm, HĐXX nhận định suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, Thiên có thái độ không thành khẩn khai báo, không ăn năn nhận tội.

Ở giai đoạn phúc thẩm, chỉ khi không chối được thì bị cáo mới nhận tội. Do đó tòa phúc thẩm nhận định không có căn cứ xem xét tình tiết giảm nhẹ dưới khung hình phạt nên không chấp nhận kháng cáo.

Tòa phúc thẩm cho rằng bản án tòa sơ thẩm tuyên Thiên 2 năm tù là đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, nên bác kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên thẩm vấn sáng nay, Vũ khai có quan hệ thầy trò với Thiên, đang học kinh doanh do người này dạy. Khi vào quán cà phê, Vũ không biết chủ quán là ai. Sau này mới biết anh Đ. chính là chủ quán.

Vũ khai khi Thiên bức xúc đã bảo Vũ "mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát". Từ chỉ đạo của Thiên, Vũ đứng dậy tát, đấm anh Đ. ngã xuống sàn.

Sau đó khi nghe thấy Thiên bảo "thôi, thôi, thôi", Vũ hiểu là dừng lại nên đã dừng tay và quay lại ngồi uống nước.

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại quán cà phê Góc quán, trong khu đô thị tại Hà Nội, Nguyễn Văn Thiên có hành vi hút thuốc nên bị chủ quán là anh Ngô Minh Đ. (SN 1997) nhắc nhở, yêu cầu không được hút.

Do vậy, Nguyễn Văn Thiên chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ. Sau đó, Vũ tát, đấm vào vùng mặt anh Đ. khiến anh Đ. ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Ở giai đoạn điều tra, anh Đ. khai báo nội dung sự việc như trên, cho hay quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc, anh nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc.

Sau đó, khi anh Đ. đang ngồi trong quầy bar thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích. Anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.