Mẹ U40 vượt nghịch cảnh: Từ tắc vòi trứng đến phép màu làm mẹ

Hai lần chửa ngoài tử cung và nỗi đau mất con liên tiếp

Làm mẹ vốn là điều thiêng liêng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong chờ. Nhưng điều tưởng chừng như giản đơn với nhiều người lại là nỗi khát khao mong đợi của chị V.

Từng là người phụ nữ mạnh mẽ, lạc quan, nhưng những biến cố liên tiếp ập đến trong hành trình làm mẹ khiến chị tưởng như gục ngã. Cơn ác mộng chửa ngoài tử cung liên tiếp sau nhiều lần mang thai buộc phải phẫu thuật cắt một bên vòi trứng gần như lấy đi mọi cơ hội trong chị.

“Tôi như sụp đổ. Mọi cánh cửa làm mẹ tự nhiên đã đóng lại. Mỗi lần nhìn thấy những gia đình đủ đầy tôi chạnh lòng, nhiều lúc khóc nghẹn” – chị V chia sẻ.

Áp lực tuổi 40 và những lần điều trị thất bại

Ở tuổi 40, cơ hội mang thai tự nhiên gần như bằng 0 với chị V khi đã trải qua phẫu thuật cắt 1 bên vòi trứng, bên còn lại điều trị nội khoa. Không chỉ vậy dự trữ buồng trứng cũng suy giảm, bác sĩ từng khuyên chị nên chuẩn bị tâm lý trước những rủi ro.

“Có lần tôi nghĩ thôi thì sống cho bản thân, không ép mình nữa. Nhưng rồi bản năng làm mẹ vẫn thôi thúc tôi đứng dậy” – chị V nhớ lại.

Cơ duyên đến với IVF An Việt và hành trình thắp sáng hy vọng

Một người bạn từng thành công nhờ IVF giới thiệu chị đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản – Bệnh viện Đa khoa An Việt. Ban đầu, chị V khá dè dặt, vì đã quá nhiều lần hy vọng rồi thất vọng. Nhưng khi gặp BS CKI. Đặng Văn Hà chị mới cảm nhận được sự đồng hành thật sự.

Bác sĩ phân tích rõ tình trạng của chị: Tiền sử 2 lần chửa ngoài tử cung, số lượng trứng ít, nguy cơ phôi không phát triển tốt. Tuy nhiên, trung tâm sở hữu lợi thế công nghệ nuôi cấy phôi Time-lapse AI – cho phép quan sát phôi liên tục 24/24, chọn được phôi khỏe mạnh nhất để chuyển. Cùng với đó là sự tận tâm từ đội ngũ y bác sĩ, không chỉ điều trị mà còn động viên, khích lệ chị từng ngày.

Tất cả giúp chị dần có thêm niềm tin vào hành trình tìm con lần này của mình.

Khoảnh khắc kỳ diệu sau 14 ngày chờ đợi

Ca chọc hút trứng của chị V thu được số lượng ít, tuy nhiên bằng khả năng chuyên môn cũng như hệ thống máy móc đạt chuẩn, đội ngũ Lab tại IVF An Việt đã nuôi cấy thành công phôi với chất lượng tốt. Một phôi được chọn để chuyển, dựa trên dữ liệu phân tích từ Time-lapse AI.

“Chắc nhiều mẹ cũng giống tôi, sau khi chuyển phôi biết là không nên thử que thường xuyên nhưng tôi không kìm lòng được. Mỗi lần đi WC tôi đều thử 1 lượt. Rồi lúc cầm trên tay que thử 2 vạch, tôi vui sướng vô cùng, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi”, chị kể lại.

Sau những nỗ lực không ngừng và khao khát làm mẹ cùng sự đồng hành xuyên suốt của IVF An Việt, chị V đã thành công đón cô công chúa nhỏ khỏe mạnh.

IVF An Việt – nơi hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ

Chị V không phải trường hợp khó nhất. Tại IVF An Việt, mỗi ngày các bác sĩ tiếp nhận rất nhiều ca khó, không chỉ vất vả trên hành trình tìm con mà còn chật vật cả về kinh tế. Nhiều cặp vợ chồng đã rong ruổi chạy chữa khắp nơi nhưng kết quả vẫn là con số 0. Cuối cùng, họ chọn dừng chân tại IVF An Việt và đã biến ước mơ đón con yêu thành hiện thực.

Chị P.T.H (Nam Định): “Thật may mắn khi biết đến IVF An Việt. Tôi 11 lần tìm con rồi, 3 lần bên Hàn 8 lần ở Việt Nam dọc Bắc vào Nam luôn. Rồi định lần này, không được là bỏ cuộc. Cô Châu tư vấn nhẹ nhàng, giải thích cặn kẽ từng bước, giúp vợ chồng tôi bớt lo lắng. Giờ con đã tròn 3 tháng tuổi, mỗi lần nhìn con cười, tôi lại thầm biết ơn.”

Với tỷ lệ thành công cao, công nghệ tiên tiến và quy trình cá thể hóa, IVF An Việt đang trở thành điểm đến tin cậy của nhiều gia đình trên cả nước. Trung tâm luôn sẵn sàng tiếp nhận và tư vấn cho các ca khó, đồng thời tối ưu quy trình khám – điều trị để tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm áp lực cho cả hai vợ chồng.