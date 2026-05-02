Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h tối 30/4 tại Wimberley, một thị trấn cách Austin khoảng 64 km về phía tây nam, theo Sở An toàn Công cộng Texas.

“Phi công và bốn hành khách trên máy bay đã được xác nhận tử vong tại hiện trường”, Trung sĩ Billy Ray nói với báo chí.

Danh tính các nạn nhân chưa được công bố ngay lập tức, tuy nhiên Câu lạc bộ Pickleball Amarillo ở bang Texas cho biết họ là các thành viên đang trên đường tham dự một giải đấu.

Máy bay rơi tại Texas Mỹ, toàn bộ 5 người trên khoang thiệt mạng. (Ảnh: AP)

Theo dữ liệu hành trình bay, chiếc máy bay loại Cessna 421C, cất cánh từ Amarillo và đang hướng tới sân bay quốc gia New Braunfels. Các bức ảnh chụp từ trên không do báo Austin American-Statesman đăng tải cho thấy chiếc máy bay bị phá hủy trong khu vực rừng cây.

Trung sĩ Ray cho biết các cơ quan liên bang đang dẫn đầu cuộc điều tra.

Stacey Rohr, một người sống gần đó, thông tin, bà đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng va chạm và “cảm nhận mọi thứ rung chuyển". “Nó gần đến mức tôi tưởng như phía sau nhà mình đang bốc cháy”, Rohr nói và cho biết bà đã lập tức gọi cho chủ nhà.

Các vận động viên đang trên đường tới tham dự một giải pickleball tại địa điểm Cranky Pickle ở New Braunfels, cách San Antonio khoảng 48 km về phía đông bắc - Martin Robertson, huấn luyện viên trưởng tại đây, cho biết.

Cũng theo ông, giải đấu ngày 1/5 đã bị hủy và ban tổ chức dự định sẽ cầu nguyện trước khi bắt đầu lại vào 2/5, đồng thời tưởng niệm các vận động viên đã thiệt mạng. “Chúng tôi vô cùng đau buồn và tan nát cõi lòng”, ông nói. “Cộng đồng pickleball rất gắn bó, mọi người đều quen biết nhau".

Dan Dyer, Chủ tịch Câu lạc bộ Pickleball Amarillo, chia sẻ, ông từng thi đấu nhiều trận với bốn trong số năm nạn nhân.

“Tôi đã trao huy chương cho họ. Họ là những người chơi xuất sắc và luôn hướng tới chiến thắng”, Dyer nói. “Mỗi cuối tuần đều có hàng chục giải đấu. Có người đam mê, có người không, nhưng một khi đã mê rồi thì họ sẽ sẵn sàng di chuyển để thi đấu".

Dyer cho biết một chiếc máy bay thứ hai cũng bay từ Amarillo đến sự kiện cùng thời điểm và đã hạ cánh an toàn tại New Braunfels. Ít nhất một phi công trong khu vực xác nhận thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp của chiếc máy bay gặp nạn đã phát đi tín hiệu cầu cứu. Kiểm soát viên sau đó đã gọi số khẩn cấp 911.

Thời tiết tại khu vực New Braunfels chủ yếu có mây trước thời điểm xảy ra tai nạn và có một cơn dông xuất hiện khoảng hai giờ sau đó, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ.