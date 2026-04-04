Mãn nhãn hàng triệu cánh bướm bay rợp lối rừng Cúc Phương

Tại Vườn quốc gia Cúc Phương, mùa bướm năm nay xuất hiện sớm hơn thường lệ khoảng 1 tháng. Nếu như mọi năm phải đến cuối tháng 4 những đàn bướm mới bắt đầu nở rộ thì năm nay từ cuối tháng 3, hàng triệu cánh bướm đã xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường xuyên rừng.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ điều kiện thời tiết có nhiều biến động, mưa nắng xen kẽ và nhiệt độ tăng sớm. Điều này tạo thuận lợi cho quá trình phát triển của bướm, khiến chúng “thức giấc” sớm hơn so với chu kỳ thông thường.
Vào những ngày nắng ráo, đặc biệt sau các cơn mưa, bướm xuất hiện với mật độ dày hơn.
Dọc các cung đường rừng, nhiều khu vực đất ẩm, khoảng trống trong lõi rừng trở thành nơi tập trung của từng đàn bướm lớn.
Mùa bướm đến sớm không chỉ tạo nên cảnh quan đặc biệt mà còn kéo lượng khách đến tham quan tăng lên ngay từ đầu tháng 4. Với hơn 400 loài bướm khác nhau, khu rừng bước vào giai đoạn được xem là sôi động nhất trong năm.
Theo quan sát, bướm thường xuất hiện nhiều vào khoảng 9-10h sáng, nhất là sau những cơn mưa đêm. Một số điểm như hồ Mạc, khu vực động Người Xưa hay tuyến đường từ trạm kiểm lâm số 2 đi sâu vào rừng là nơi bướm tập trung dày đặc.
Trên các lối mòn, từng đàn bướm trắng, vàng, cam bay kín trong ánh nắng, nhiều chỗ đậu dày trên nền đất ẩm.
Không chỉ thu hút bởi số lượng lớn, bướm tại đây còn rất đa dạng về chủng loại. Bên cạnh các loài phổ biến màu trắng, thỉnh thoảng xuất hiện những cánh bướm có màu sắc nổi bật như bướm phượng, bướm khế, góp phần làm phong phú thêm cảnh quan rừng.
Thời điểm này, Cúc Phương không chỉ hấp dẫn bởi mùa bướm mà còn mang lại nhiều trải nghiệm thiên nhiên khác. Không gian rừng nguyên sinh, khí hậu mát mẻ cùng hệ sinh thái đa dạng khiến nơi đây trở thành lựa chọn của nhiều du khách dịp cuối tuần.
“Tôi từng xem hình ảnh về mùa bướm ở đây, nhưng thực tế còn ấn tượng hơn rất nhiều. Đi trong rừng, bướm bay xung quanh, nhiều đoạn gần như kín cả lối đi”, một du khách đến từ Ninh Bình cho biết.
Nhiều nhóm bạn trẻ cũng tranh thủ thời điểm này để tổ chức dã ngoại, cắm trại và ghi lại hình ảnh giữa rừng bướm. Theo kinh nghiệm của người làm du lịch địa phương, những ngày nắng ấm sau mưa là thời điểm bướm xuất hiện nhiều nhất.
Càng đi sâu vào rừng, mật độ bướm càng tăng, với nhiều màu sắc khác nhau như trắng, vàng, cam, đỏ, xanh… tạo nên cảnh quan đa dạng.
Tuy nhiên, để bảo vệ hệ sinh thái, du khách được khuyến cáo không xả rác, di chuyển chậm, không lái xe với tốc độ cao và không tác động đến môi trường sống tự nhiên của các loài bướm.