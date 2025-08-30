Đóng

Mãn nhãn dàn khí tài hiện đại tham gia tổng duyệt diễu binh trên biển

Sáng 30/8, cùng với tổng duyệt lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, khán giả cả nước còn được chiêm ngưỡng màn diễu binh trên biển với nhiều khí tài hiện đại.

