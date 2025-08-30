+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Mãn nhãn dàn khí tài hiện đại tham gia tổng duyệt diễu binh trên biển
Sáng 30/8, cùng với tổng duyệt lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, khán giả cả nước còn được chiêm ngưỡng màn diễu binh trên biển với nhiều khí tài hiện đại.
Nguồn:
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Cận cảnh bồn chứa nhiên liệu sân bay Long Thành tăng tốc về đích
14:19 30/08/2025
Đầu Tư
Mãn nhãn dàn khí tài hiện đại tham gia tổng duyệt diễu binh trên biển
14:18 30/08/2025
Reels
Meta cập nhật quy tắc chatbot cho người dùng tuổi teen
14:13 30/08/2025
Khoa học - Công nghệ
Thức xuyên đêm giữ chỗ chờ xem tổng duyệt diễu binh 2/9
14:07 30/08/2025
VTC NEWS TV
Cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, khói đen cuồn cuộn bốc lên
14:07 30/08/2025
Phòng chống cháy nổ
Cúng cô hồn năm 2025 vào ngày nào, giờ nào?
14:00 30/08/2025
Gia đình
Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60 của Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh
14:00 30/08/2025
Sao thế giới
Chuyên gia: Buổi duyệt binh 3/9 sẽ phô diễn sức mạnh đáng gờm của Trung Quốc
14:00 30/08/2025
VTC NEWS TV
Khởi tố giám đốc mua hóa đơn khống với tổng giá trị gần 14 tỷ đồng
13:51 30/08/2025
Bản tin 113
Noble Palace Tay Thang Long công bố chính sách 'Mừng Tết Độc Lập'
13:08 30/08/2025
Bất động sản
Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9
13:00 30/08/2025
Bản tin 113
Cận cảnh 4 khối quân đội quốc tế nghiêm trang diễu binh qua Quảng trường Ba Đình
12:45 30/08/2025
Quốc khánh 2-9
Startup Việt được đào tạo AI từ chuyên gia Google
12:28 30/08/2025
Khoa học - Công nghệ
Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80
12:27 30/08/2025
Tin nóng
Ông Lê Hoài Trung được giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao
12:25 30/08/2025
Chính trị
Loạt trường đại học tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9
12:22 30/08/2025
Tin tức - Sự kiện
Hàng vạn bước chân đi trong đêm chuẩn bị cho lễ tổng duyệt diễu binh A80
12:19 30/08/2025
VTC NEWS TV
Chuyên gia cảnh báo bão số 6 Nongfa đổ bộ chiều tối nay, mưa lớn dồn dập
12:15 30/08/2025
Thời tiết
Hôn nhân lận đận của 2 nữ diễn viên cùng tên trong 'Mưa đỏ'
12:06 30/08/2025
Sao Việt
Bước chân hùng dũng của đoàn quân nhân Nga trong buổi tổng duyệt A80
12:02 30/08/2025
Tin nóng
Hàng nghìn người hát vang suốt đêm đón chờ lễ tổng duyệt diễu binh A80
12:00 30/08/2025
VTC NEWS TV
Dàn khí tài 'khủng' đổ bộ lễ tổng duyệt diễu binh A80
11:58 30/08/2025
VTC NEWS TV
Bấp chấp mưa, cả vạn người đổ về Ba Đình chờ xem tổng duyệt diễu binh A80
11:56 30/08/2025
VTC NEWS TV
Bão số 6 gây mưa lớn, cầu tràn ở Quảng Trị ngập sâu, sơ tán nhiều hộ dân
11:51 30/08/2025
Tin nóng
Giữa đêm, dàn khí tài diễu binh A80 hùng dũng tiến về Ba Đình
11:51 30/08/2025
VTC NEWS TV
Áp lực học tập, công việc ‘bào mòn’ thận của nhiều người trẻ
11:45 30/08/2025
Tin tức
Phá đường dây ma tuý ở Điện Biên, thu giữ 10 bánh heroin chôn dưới nền phòng ngủ
11:45 30/08/2025
Bản tin 113
Quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh tại Quảng trường Ba Đình
11:31 30/08/2025
Quốc khánh 2-9
Hùng dũng đội hình xe tăng tham gia tổng duyệt trước thềm Quốc khánh 2/9
11:30 30/08/2025
VTC NEWS TV
Tuyển Việt Nam mất Quang Hải, HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi nhân tố lạ thay thế
11:23 30/08/2025
Bóng đá Việt Nam