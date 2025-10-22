+
++
'Ma trận' giá vàng: Ai thực sự đang nắm quyền điều khiển?
(VTC News) -
Chỉ cần một tuyên bố từ FED, thị trường tài chính có thể chao đảo, đồng USD mạnh lên hoặc yếu đi và giá vàng lập tức phản ứng.
Nguyễn Ngọc
Tin mới
Bỏ bữa sáng có làm giảm trí nhớ?
06:55 22/10/2025
Tư vấn
Miền Trung nguy cơ lũ lớn diện rộng, trọng tâm mưa to ở 4 tỉnh thành
06:48 22/10/2025
Thời tiết
Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế 155% với Trung Quốc
06:47 22/10/2025
Thời sự quốc tế
Du lịch Hàn Quốc tháng mấy đẹp nhất?
06:30 22/10/2025
Giới trẻ
Có tiền tỷ nên đầu tư bất động sản hay vàng?
06:30 22/10/2025
Tài chính
Cao thủ Trung Quốc đấm gục võ sĩ Mỹ sau 21 giây, được thưởng 1,3 tỷ đồng
06:25 22/10/2025
Võ Thuật
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Tăng trở lại
06:19 22/10/2025
Thị trường
Giá vàng hôm nay 22/10: Vì sao giá vàng bất ngờ rơi tự do?
06:14 22/10/2025
Tin giá vàng
Nữ sinh ăn mì trong giờ học, cãi tay đôi với giảng viên: Trường lên tiếng
06:10 22/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Gyokeres ghi cú đúp, Arsenal vùi dập Atletico Madrid trong 15 phút
06:00 22/10/2025
Champions League
Lịch âm 22/10 - Âm lịch hôm nay 22/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 22/10/2025
05:00 22/10/2025
Lịch vạn niên
Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 3
04:50 22/10/2025
Champions League
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/10: Thiên Bình thăng tiến, Ma Kết êm đềm
04:30 22/10/2025
Lịch vạn niên
Dự báo thời tiết ngày 22/10: Miền Bắc giảm nhiệt, miền Trung mưa trắng trời
04:30 22/10/2025
Thời tiết
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 22/10/2025: Ngọ thăng tiến, Mùi cần đề phòng
04:27 22/10/2025
Lịch vạn niên
Bánh mì để được bao lâu?
00:00 22/10/2025
Tư vấn
Biển nào nhỏ nhất thế giới?
00:00 22/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Tổng Bí thư: Hợp tác kinh tế là động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Phần Lan
23:55 21/10/2025
Thời sự quốc tế
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vào tù
23:48 21/10/2025
Thời sự quốc tế
Tạm giữ hình sự tài xế lao ô tô vào Thiếu tá cảnh sát giao thông
23:30 21/10/2025
Bản tin 113
'Bốc hơi' hơn 250 USD/ounce, giá vàng thế giới lao dốc chưa từng thấy
22:47 21/10/2025
Tin giá vàng
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thông điệp tới hội nghị UNCTAD tại Liên Hợp Quốc
22:35 21/10/2025
Thời sự quốc tế
Chuyển đổi số quốc gia: Từ khởi động đến tăng tốc
22:12 21/10/2025
VTC NEWS TV
Bắt giữ kẻ mang vàng từ Campuchia về Việt Nam
22:11 21/10/2025
Bản tin 113
Điện mừng bà Takaichi Sanae được bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản
22:08 21/10/2025
Thời sự quốc tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hành động thực chất - Gỡ thẻ vàng IUU
22:07 21/10/2025
Đầu Tư
Đại biểu Phạm Văn Hòa: 'Không thể để giá vàng cứ tăng mãi'
22:06 21/10/2025
VTC NEWS TV
Trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công
21:57 21/10/2025
Tin nóng
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Bulgaria
21:55 21/10/2025
Chính trị
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin
21:53 21/10/2025
Chính trị