Đóng

'Ma trận' giá vàng: Ai thực sự đang nắm quyền điều khiển?

(VTC News) -

Chỉ cần một tuyên bố từ FED, thị trường tài chính có thể chao đảo, đồng USD mạnh lên hoặc yếu đi và giá vàng lập tức phản ứng.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới