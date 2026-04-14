Lý do chưa di dời loạt cột điện nằm giữa dự án đường nghìn tỷ ở TP.HCM

Chiều 14/4, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông tin về nguyên nhân hàng trăm cột điện vẫn án ngữ giữa dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy), gây lo ngại về an toàn giao thông.

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM, điều kiện tiên quyết để thu hồi hệ thống điện hiện hữu, bao gồm các trụ điện, là phải hoàn thành lưới điện thay thế nhằm đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, liên tục cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.

Hàng trăm cột điện chưa di dời vẫn nằm giữa lòng đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP.HCM).

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Thị Định được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (nay là Sở Xây dựng) phê duyệt từ tháng 6/2017. Theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, việc di dời lưới điện thuộc phạm vi dự án được thực hiện theo hình thức “di dời - tái lập”, do chủ đầu tư đảm nhận.

Cụ thể, chủ đầu tư sẽ xây dựng hệ thống lưới điện mới, sau đó bàn giao cho ngành điện quản lý, vận hành. Chỉ khi lưới điện mới được đưa vào hoạt động ổn định, hệ thống cũ, bao gồm các trụ điện hiện hữu, mới được tháo dỡ theo đúng quy trình.

Tháng 1/2025, chủ đầu tư đã triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn để lập hồ sơ di dời - tái lập lưới điện. Công ty Điện lực Thủ Đức đã phối hợp kiểm tra, thống nhất khối lượng và giải pháp kỹ thuật trong hồ sơ này.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp vướng mắc khi quy định pháp lý liên quan hết hiệu lực. Cụ thể, Tổng công ty Điện lực TP.HCM, thời điểm đó Quyết định 28/2018 của UBND TP.HCM không còn hiệu lực, dẫn đến việc Sở Công Thương là đơn vị có thẩm quyền thẩm định tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ. Vì vậy, công tác di dời lưới điện chưa thể thực hiện.

Đến ngày 6/3/2026, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 11/2026 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp đó là văn bản hướng dẫn liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật. Đây là cơ sở pháp lý để các đơn vị tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan.

Chủ đầu tư đang lập phương án bồi thường đối với hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng theo quy định mới.

Trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục, Công ty Điện lực Thủ Đức cho biết đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như lắp biển cảnh báo, sơn phản quang tại các vị trí trụ điện nằm giữa lòng đường.

Đồng thời, đơn vị này cũng kiến nghị chủ đầu tư chủ động bố trí kinh phí, xem xét di dời tạm thời các trụ điện có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông đến vị trí phù hợp. Khi có đề nghị cụ thể, đơn vị điện lực sẽ phối hợp cắt điện để phục vụ thi công.

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM, tiến độ di dời các trụ điện phụ thuộc vào tiến độ chung của dự án do chủ đầu tư quản lý. Ngành điện khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm vừa đảm bảo cung cấp điện ổn định, vừa sớm hoàn tất việc di dời, góp phần cải thiện giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn.