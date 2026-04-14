Cột điện án ngữ giữa dự án nghìn tỷ ở cửa ngõ TP.HCM

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy (phường Cát Lái) dài gần 2 km, tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Tuyến đường được mở rộng từ khoảng 10 m lên 30 m, kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ cảng Cát Lái.
Ghi nhận PV Báo Điện tử VTC News, giữa tháng 4 (sau khoảng 8 tháng thi công), nhiều đoạn đã cơ bản hoàn thiện vỉa hè, bó vỉa. Tuy nhiên, trên toàn tuyến vẫn còn hàng loạt trụ điện nằm giữa lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức (chủ đầu tư), hiện còn khoảng 200 trụ điện chưa được di dời, trong đó khoảng 150 trụ thuộc phường Cát Lái và 50 trụ thuộc phường Bình Trưng. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục chuyển kinh phí cho ngành điện lực.
Cột điện án ngữ giữa đường tiềm ẩn nguy cơ xung đột, thậm chí là tai nạn giao thông.
Nhiều trụ điện thành nơi tập kết rác thải.
Một số hạng mục như biển báo giao thông, đèn tín hiệu, điểm dừng xe buýt cũng đang nằm giữa đường, tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông, đặc biệt trong quá trình đón, trả khách.
Vỉa hè tại đoạn đường đã được hoàn thiện nhưng bị một số hộ dân kinh doanh lấn chiếm.
Ông Võ Hoàng Phát (ngụ phường Cát Lái) cho biết, người dân đã chấp hành bàn giao mặt bằng, lùi nhà để phục vụ dự án, song việc các trụ điện chưa được di dời khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Người dân mong muốn công trình sớm hoàn thiện để giao thông thông suốt, hoạt động buôn bán ổn định trở lại.
“Người dân chỉ mong dự án hoàn thành sớm để việc đi lại thuận lợi hơn”, bà Vũ Thu Nga - người dân sống ở đây cho hay.
Đường Nguyễn Thị Định là tuyến huyết mạch dẫn vào cảng Cát Lái - cảng container lớn nhất cả nước. Trước đây, đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy có mặt cắt nhỏ, đi qua khu dân cư đông đúc và trường học, khiến xe tải trọng lớn phải đi vòng qua nhiều tuyến khác, gây áp lực giao thông khu vực.
Dự án được TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư từ khoảng 10 năm trước nhưng kéo dài do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Đến năm 2023, dự án được điều chỉnh để phù hợp với thực tế triển khai. Trong tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm gần 1.800 tỷ đồng.
Hiện tiến độ dự án đạt khoảng 70%, song vẫn còn khoảng 10 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến việc thi công đồng bộ, đặc biệt là hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật.
Dự kiến, sau khi hoàn tất việc di dời các trụ điện, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa vào khai thác, góp phần giảm ùn tắc và chỉnh trang đô thị khu Đông TP.HCM.