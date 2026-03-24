Lời cảnh báo chưa từng có trong lịch sử của Iran buộc Mỹ phải nhượng bộ?

Khói bốc lên từ khu công nghiệp dầu khí ở Fujairah, UAE trong các cuộc tấn công.

Tổng thống Donald Trump cho biết hai đặc phái viên hàng đầu của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner có các cuộc thảo luận với phía Iran kéo dài đến tối muộn 23/3 và đi tới thống nhất chung. Mỹ và Iran có đồng thuận 15 điểm, trong đó có điều rất quan quan trọng là Iran cam kết sẽ không phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như giao nộp kho dự trữ làm giàu uranium.

Tuy nhiên, Hãng truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Bộ Ngoại giao đưa tin Iran phủ nhận mọi cuộc đối thoại với Washington, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là nỗ lực nhằm giảm giá năng lượng và "câu giờ" cho các kế hoạch quân sự.

Các cuộc tấn công qua lại của các bên vẫn diễn ra trong đêm 23/3.

Vậy có phải lời cảnh báo đanh thép từ Iran khiến ông Trump thay đổi kế hoạch, buộc phải huỷ bỏ "tối hậu thư" tấn công nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran.

Hậu quả khủng khiếp

Tính đến tháng 3/2026, Iran đã đe dọa nhắm vào một loạt cơ sở hạ tầng dân sự và kinh tế trọng yếu trên khắp Trung Đông, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, nước và công nghệ thông tin thuộc về Mỹ, Israel và các đồng minh khu vực của họ. Những lời đe dọa này được đưa ra nhằm đáp trả trực tiếp tối hậu thư từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã tuyên bố sẽ "phá hủy" các nhà máy điện của Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa hoàn toàn trong vòng 48 giờ.

Theo tuyên bố, nếu các mối đe dọa nhằm vào nhà máy điện của Iran được thực hiện, Iran sẽ đóng hoàn toàn eo biển Hormuz và giữ tình trạng đóng cửa cho đến khi các cơ sở bị hư hại được xây dựng lại.

Tiếp đến là các cơ sở hạ tầng năng lượng dầu khí. Iran đã cam kết sẽ "phá hủy không thể phục hồi" các cơ sở nhiên liệu và năng lượng trên khắp khu vực. Bao gồm các nhà máy lọc dầu và khí đốt, bao gồm các mục tiêu ở Ả-rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Các trung tâm năng lượng chiến lược cũng bị nhắm đến. Iran được cho là đã tấn công vào khu phức hợp năng lượng Ras Laffan ở Qatar và trung tâm bốc dỡ dầu Fujairah ở UAE.

Tiếp đến là các nhà máy điện. Các quan chức Iran đã cảnh báo về "tình trạng mất điện trên diện rộng" nếu lưới điện của họ bị tấn công.

Các nhà máy khử muối nước cũng được đề cập từ đầu đợt phản công. Người phát ngôn quân đội Iran đã nêu rõ các cơ sở khử muối khi đó là một trong những mục tiêu chính của họ. Điều này đặc biệt nghiêm trọng vì các quốc gia như Bahrain và Qatar phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà máy này để cung cấp nước uống.

Lược đồ các nhà máy khử muối trong khu vực theo công suất từ nhỏ đến lớn.

Các mối đe dọa cũng được mở rộng đến cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu khu vực, các thực thể thương mại liên kết với Mỹ. Iran tuyên bố rằng bất kỳ công ty nào trong khu vực có cổ đông Mỹ hoặc những công ty "tài trợ cho ngân sách quân sự của Mỹ" đều được coi là mục tiêu hợp pháp.

Ngoài ra, các cuộc tấn công ở Israel và Iran làm dấy lên những lo ngại mới về hạt nhân.

Theo truyền thông nhà nước, Iran cho biết các cuộc tấn công của nước này ở sa mạc Negev là để trả đũa cho cuộc tấn công mới nhất vào cơ sở làm giàu uranium chính của Iran ở Natanz. Tehran ca ngợi cuộc tấn công này là một màn phô trương sức mạnh, ngay cả khi quân đội Israel khẳng định rằng số vụ phóng tên lửa của Iran đã giảm kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Israel được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân, mặc dù nước này không xác nhận hay phủ nhận sự tồn tại của chúng. Israel phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công Natanz. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về cuộc tấn công.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong khi đó cho biết phần lớn trong số 441 kg uranium làm giàu ước tính của Iran - vấn đề cốt lõi gây căng thẳng - nằm ở nơi khác, bên dưới đống đổ nát tại cơ sở Isfahan của nước này.

Bất chấp các đợt tấn công, tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ebrahim Zolfaghari nhấn mạnh Iran không khởi đầu chiến sự và sẽ không leo thang thêm, nhưng sẽ đáp trả để bảo vệ lợi ích quốc gia. Vào rạng sáng 22/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tuyên bố bắt đầu tiến hành Chiến dịch lần thứ 73 mang tên ‘Lời hứa chân thật-4’.