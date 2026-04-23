Loạt doanh nghiệp hùng hậu tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.

Theo tờ The Chosun Daily, tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung đến Việt Nam là phái đoàn khoảng 200 doanh nghiệp hùng hậu như Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won, người đồng thời là Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cùng với Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong, Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor Chung Eui Sun, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang Mo, Chủ tịch HD Hyundai Chung Ki Sun và Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Cho Hyun Joon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định sự tham gia đông đảo của lãnh đạo doanh nghiệp cho thấy các doanh nghiệp đang tận dụng chuyến thăm để đẩy nhanh mở rộng sang thị trường Phương Nam toàn cầu (Global South), nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Trong các bài viết đưa tin về hoạt động của Tổng thống Lee Jae Myung, tờ The Chosun Daily nhấn mạnh việc Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả năng lượng hạt nhân và các lĩnh vực cơ sở hạ tầng như đường sắt, thành phố mới. Hai nước lên kế hoạch mở rộng kim ngạch thương mại từ 94,6 tỷ USD năm ngoái lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Tờ The Chosun Daily dẫn lời Tổng thống Lee Jae Myung: “Hai nước là đối tác thương mại hàng đầu của nhau và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Hơn 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đã thâm nhập thị trường Việt Nam, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của cả hai nước và sự phát triển công nghiệp của Việt Nam".

Các chaebol lớn nhất Hàn Quốc đều có mặt ở Hà Nội để bàn về các vấn đề hợp tác lâu dài với Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Tương tự, Yoonhap đưa tin Tổng thống Lee Jae Myung dự kiến tham dự diễn đàn kinh doanh nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các công ty của Việt Nam và Hàn Quốc chiều 23/4. Đồng thời, Yoonhap nhấn mạnh việc nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Tờ The Korea Times cho biết thêm mối quan hệ lâu dài giữa hai nước biến Hàn Quốc trở thành đối tác lý tưởng để hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia của Việt Nam về việc trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam là điểm dừng chân thứ hai của Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến công du từ ngày 19/4 tới Ấn Độ và Việt Nam. Trước đó, hơn 200 doanh nghiệp Hàn Quốc đã tham dự diễn đàn kinh doanh Hàn Quốc - Ấn Độ tại New Delhi. Lãnh đạo của 4 tập đoàn lớn gồm Samsung, SK, Hyundai Motor và LG dự kiến tham dự Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội.

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế đạt 98,9 tỷ USD qua 10.447 dự án. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 89,5 tỷ USD, hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng hơn.

Hàn Quốc cũng là đối tác ODA quan trọng, Việt Nam nhận khoảng 20% tổng viện trợ ODA của nước này. Trong 5 năm gần đây tổng viện trợ đạt hơn 500 triệu USD, trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại.