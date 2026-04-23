Giá đồng hồ Citizen, Orient, Casio giảm mạnh: Người Việt chi tiêu thông minh

Không còn chạy theo những món đồ xa xỉ ngoài tầm với, người tiêu dùng hiện nay đang thể hiện sự "thông minh" thông qua việc lựa chọn những giá trị thực chất: Thương hiệu uy tín, độ bền vượt thời gian và đặc biệt là tận dụng tối đa các chương trình ưu đãi kép để sở hữu sản phẩm với giá hời nhất.

"Tuần lễ đồng hồ Nhật": Thời điểm vàng để săn đồng hồ chính hãng

Từ ngày 10/04 đến 03/05, Thế Giới Di Động triển khai chiến dịch giảm giá quy mô lớn dành riêng cho các thương hiệu đồng hồ đến từ xứ sở hoa anh đào. Đây không chỉ là một đợt giảm giá thông thường mà là một chiến lược "kích cầu" thông minh, giúp người dùng tiếp cận với giá đồng hồ Citizen, Orient hay đồng hồ Casio chính hãng ở mức thấp chưa từng có.

Chương trình được chia làm hai giai đoạn trọng điểm với các tầng ưu đãi cực sốc:

Flash Sale online & offline: Xả kho đồng hồ Nhật giảm 30%, tặng kèm phiếu mua hàng đến 1 triệu đồng.

Ưu đãi mua nhiều giảm sâu: *

Mua 1 sản phẩm: Giảm ngay 15% + PMH trị giá đến 1 triệu đồng.

Mua từ 2 sản phẩm: Giảm thêm lên thêm 25% + PMH đến 1 triệu đồng.

Sự kết hợp giữa giảm giá trực tiếp và phiếu mua hàng cộng dồn giúp "giá cuối" mà khách hàng phải chi trả thực sự gây bất ngờ, đặc biệt là khi áp dụng cho các dòng máy cao cấp.

Chi tiết danh mục sản phẩm ưu đãi

Dưới đây là thông tin chi tiết về các dòng đồng hồ chủ đạo đang "làm mưa làm gió" tại các kệ hàng của Thế Giới Di Động trong dịp này:

Tại sao đây là lựa chọn chi tiêu thông minh?

Việc người Việt đổ xô đi mua sắm trong đợt này không đơn thuần là vì "thích rẻ". Đó là sự tính toán kỹ lưỡng về mặt giá trị sử dụng:

Đầu tư vào độ bền: Thay vì những mẫu đồng hồ thời trang nhanh dễ hỏng, người dùng ưu tiên đồng hồ Casio chính hãng hay Citizen vì tuổi thọ có thể lên đến hàng chục năm.

Sở hữu biểu tượng tinh thần: Các mẫu Orient phiên bản đặc biệt với hình ảnh bản đồ Việt Nam, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang được săn đón mạnh mẽ. Việc sở hữu một chiếc đồng hồ mang dấu ấn tự hào dân tộc với mức giá ưu đãi hơn 1 triệu đồng (thông qua PMH) là một quyết định mua sắm đầy ý nghĩa.

Tối ưu hóa ngân sách: Chính sách "Mua 2 giảm thêm 25%" khuyến khích hình thức mua chung hoặc mua quà tặng cho người thân, giúp giảm tối đa chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Hiện tại, Thế Giới Di Động đã đồng loạt triển khai trưng bày nhóm đồng hồ Nhật tại các vị trí ưu tiên, bàn tư vấn và hệ thống âm thanh phát thanh tại siêu thị để hỗ trợ khách hàng dễ dàng chọn lựa. Nếu bạn đang cân nhắc về giá đồng hồ Citizen hay muốn tìm kiếm một chiếc G-Shock bền bỉ, đây chính là "thời điểm vàng" không thể bỏ lỡ.