Kiếm 60 triệu/tháng để 'sống rực rỡ', cô gái trẻ nhập viện với danh sách bệnh dài

Nguyễn Khánh Linh (30 tuổi, Hà Nội) từng là hình mẫu “đáng mơ ước” của nhiều bạn trẻ. Ban ngày làm marketing, buổi tối nhận freelance, cuối tuần dạy kỹ năng mềm, thu nhập của Linh có thời điểm chạm mốc 50 - 60 triệu đồng/tháng - con số khiến không ít người cùng trang lứa ngưỡng mộ.

Phía sau con số đáng mơ ước ấy là những đêm trắng kéo dài. Linh ngủ trung bình 4-5 tiếng mỗi ngày, thường xuyên làm việc đến 2 - 3 giờ sáng trong ánh sáng xanh của màn hình máy tính và điện thoại. Bữa cơm nhà dần biến mất, thay bằng đồ ăn nhanh và cà phê để duy trì sự tỉnh táo.

“Nhiều bạn bè có nhà, xe đủ cả, trong khi bản thân tôi cũng mới xây dựng được một chút thành tựu. Xung quanh ai cũng giỏi, có đời sống rực rỡ, tôi cũng muốn mình được chạm tay đến thành công” - Linh nói.

Chỉ sau nửa năm “vắt kiệt” bản thân, cơ thể bắt đầu phản kháng. Linh rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, đau bụng liên miên. Kết quả thăm khám là loạt vấn đề như viêm dạ dày cấp, suy nhược cơ thể nặng, rối loạn lo âu, trầm cảm mức độ nhẹ.

Lúc nằm viện, nhìn từng giọt dịch truyền chảy chậm, Linh mới nhận ra thứ mình gọi là "sống rực rỡ" thực chất đang bào mòn sức khỏe từ bên trong. Tiền cô miệt mài kiếm được cô chưa kịp hưởng thụ đã phải dùng để điều trị, mua thuốc.

Nhiều người trẻ 'vắt kiệt sức' làm việc để "đổi đời" (Ảnh minh họa)

Câu chuyện của Nguyễn Hải Yến (29 tuổi, Hà Nội) cũng không khác. Sau quãng thời gian làm văn phòng với mức lương đủ sống, Yến chuyển sang sáng tạo nội dung số với kỳ vọng sẽ "thành công rực rỡ" để kiếm nhiều tiền để thỏa sức đi du lịch, mua sắm, mua xe, mua nhà.

Yến thức ngày thức đêm xây kênh, xây nội dung sáng tạo để bán sản phẩm. “Có hôm tôi bán hàng đến hơn 12 giờ đêm, xong lại dựng video đến gần sáng để kịp đăng. Vừa chợp mắt thì thông báo lại dồn dập, như thúc mình phải dậy ngay,” Yến kể.

Làm việc liên tục, ăn uống thất thường, gần một năm sau, Yến luôn cảm thấy mệt mỏi kéo dài, sụt cân, phù chân. Kết quả kiểm tra cho thấy chức năng thận suy giảm giai đoạn sớm - một phần do lối sống thiếu điều độ.

Ngộ nhận “đời rực rỡ” và cái giá phải trả

Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những thông điệp như “tuổi trẻ phải bứt phá”, “30 tuổi phải có nhà, xe”, hay “kiếm tiền càng sớm càng tốt”. Những hình ảnh hào nhoáng về thu nhập cao, du lịch liên tục vô tình tạo ra một chuẩn mực mới, khiến người trẻ lao vào làm việc trong nỗi sợ “đời không rực rỡ”.

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng (Phòng khám Chuyên khoa Tâm thần Smile), gốc rễ của tình trạng kiệt quệ không chỉ nằm ở cường độ làm việc, mà còn ở nhận thức sai lệch về thành công.

Nhiều người trẻ đang đồng nhất “rực rỡ” với việc phải đạt thật nhiều trong thời gian ngắn: thu nhập cao, công việc danh giá, lịch trình kín mít, lúc nào cũng bận rộn và không được phép tụt lại phía sau.

“Rực rỡ không nằm ở việc làm nhiều nhất, kiếm nhanh nhất, mà ở việc sống đủ vui và đủ khỏe để đi đến cùng con đường mình chọn”.

Theo bác sĩ, áp lực thành công sớm khiến người trẻ tự đẩy mình vào trạng thái quá tải, bỏ qua những nhu cầu cơ bản như ngủ nghỉ, ăn uống và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Khi căng thẳng kéo dài, hệ thần kinh và nội tiết bị rối loạn, làm gia tăng nguy cơ mất ngủ, suy nhược, rối loạn lo âu, trầm cảm, thậm chí kéo theo các bệnh lý mạn tính.

“Đánh đổi sức khỏe để lấy thành công là ngộ nhận nguy hiểm. Khi cơ thể suy kiệt, rực rỡ chỉ còn là quá khứ đầy hối tiếc” - bác sĩ nhấn mạnh.

Từ góc độ nội khoa, bác sĩ Hoàng Văn Hùng (Phòng khám đa khoa Yên Hòa) nhấn mạnh, cơ thể con người không có “chế độ quá tải” kéo dài. Việc ngủ ít, ăn uống thất thường, lạm dụng chất kích thích và căng thẳng liên tục sẽ âm thầm làm rối loạn chuyển hóa, nội tiết và chức năng các cơ quan. Những tổn thương này không xuất hiện ngay lập tức, nhưng khi bộc lộ thì thường đã ở giai đoạn khó đảo ngược.

“Nhiều người trẻ nghĩ mình còn khỏe nên bất chấp tất cả, thậm chí là bỏ qua những dấu hiệu cơ thể cảnh báo để lao vào công việc. Đến một thời điểm, bạn sẽ nhận ra ‘sống rực rỡ’ nhất không phải là làm được bao nhiêu việc trong một ngày, mà là giữ được một cơ thể đủ khỏe để không phải dừng lại giữa chừng" - BS Hùng nói.

Theo chuyên gia, điều chỉnh lối sống không phải là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc nếu muốn đi đường dài: ngủ trước 23h, duy trì bữa ăn ổn định, hạn chế đồ ăn nhanh, vận động tối thiểu 150 phút mỗi tuần và kiểm soát căng thẳng. Một cơ thể khỏe mạnh cùng trạng thái tâm lý ổn định là điều kiện tiên quyết giúp mỗi người nhận thức đầy đủ về chất lượng cuộc sống và ý nghĩa hành trình phát triển của bản thân.