Tổng thống Trump: Không có 'khung thời gian' cho xung đột với Iran

Tổng thống Donald Trump khẳng định không tồn tại “khung thời gian” cho xung đột với Iran, đồng thời bác bỏ các suy đoán cho rằng những tính toán chính trị trong nước đang chi phối cách tiếp cận của ông.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Martha MacCallum trên Fox News, ông Trump nhấn mạnh Washington không chịu “bất kỳ áp lực thời gian nào” đối với lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn, cũng như tiến trình nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Khi được hỏi về thời điểm cuộc chiến có thể kết thúc, nhà lãnh đạo Mỹ lặp lại rằng “không có hạn chót” và “không cần vội vàng”. Tuyên bố này đánh dấu sự thay đổi so với nhận định trước đó của ông, khi từng dự báo xung đột sẽ kéo dài từ 4-6 tuần, trong khi thực tế hiện đã bước sang tuần thứ bảy.

Đáp lại những ý kiến cho rằng ông muốn sớm kết thúc chiến sự vì sức ép từ cuộc bầu cử giữa kỳ, ông Trump bác bỏ: “Không đúng”. Theo ông, ưu tiên của chính quyền là đạt được “một thỏa thuận tốt nhất cho người dân Mỹ”, thay vì chạy đua với bất kỳ mốc thời gian chính trị nào.

Một ngày trước đó, ông Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, dự kiến hết hạn vào tối thứ Tư, nhằm tạo thêm thời gian để phía Iran đưa ra một đề xuất thống nhất cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Phát biểu với phóng viên hôm thứ Tư, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump chưa đặt ra thời hạn để nhận được đề xuất từ Iran. “Cuối cùng, mốc thời gian sẽ do Tổng tư lệnh quyết định”, bà nói.

Dù gia hạn lệnh ngừng bắn mà không ấn định thời điểm kết thúc, ông Trump vẫn duy trì lập trường cứng rắn khi cam kết tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran. Động thái này nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran phải đưa ra một đề xuất thống nhất để nối lại đàm phán.

Theo CNN, tính đến tối thứ Ba, phía Mỹ gần như không nhận được phản hồi đáng kể nào từ các quan chức Iran, cho thấy tiến trình ngoại giao vẫn đang rơi vào trạng thái bế tắc.

Trong khi đó, hãng tin Axios cho biết Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ahmad Vahidi và các cấp phó đã bác bỏ phần lớn những nội dung mà chính các nhà đàm phán Iran đã thảo luận trong vòng đàm phán Mỹ - Iran đầu tiên tại Pakistan hồi đầu tháng này.