Căm ghét 'con giáp thứ 13' vì từng bị cắm sừng, nay tôi vô tình thành tiểu tam

Từng ly hôn vì bị chồng cắm sừng, tôi lại vô tình trở thành tiểu tam

Chưa đầy 30 tuổi, tôi trở thành mẹ đơn thân vì chồng ngoại tình. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ trở thành “con giáp thứ 13” nhưng trớ trêu khi trái tim một lần nữa rung động, tôi lại vô tình bước vào một mối quan hệ ngang trái với người đàn ông có gia đình... Cách đây 3 năm, tôi ly hôn chồng khi chưa chưa bước sang tuổi 30 vì chồng ngoại tình. Khi đó, tôi đã căm ghét những người phụ nữ chen chân vào gia đình người khác, từng nghĩ họ là nguyên nhân phá nát hạnh phúc của bao mái ấm, trong đó có gia đình mình.

Sau ly hôn, tôi dồn hết thời gian cho con và công việc, cuộc sống của hai mẹ con tuy vất vả nhưng bình yên. Tôi học cách tự lập, học cách không dựa dẫm vào ai. Tôi tự nhủ nếu có yêu lại, nhất định phải tỉnh táo, không để trái tim dẫn dắt vào những sai lầm cũ.

Rồi tôi gặp anh đúng lúc tôi cảm thấy mình cần có một người đồng hành. Anh điềm đạm, quan tâm, và kiên nhẫn với cả tôi lẫn con tôi. Tôi dần mở lòng và yêu anh, tôi đã nghĩ mình may mắn.

Anh xin cho anh thời gian, anh hứa sẽ giải quyết ổn thỏa để đến với tôi một cách đàng hoàng. (Ảnh minh họa: AI)

Rồi khi chúng tôi bắt đầu tính chuyện xa hơn, anh nói rằng cần thời gian để giải quyết chuyện gia đình, rằng vì yêu tôi nên anh nói không muốn giấu tôi bất cứ điều gì. Tôi chết lặng khi anh thú nhận đã có vợ con ở quê, điều mà trước đó anh chưa từng nói ra.

Tôi hụt hẫng vì cảm giác lẫn lộn của người từng bị phản bội và của người vừa phạm phải tội lỗi ghê ghớm khiến tôi hoảng loạn. Tôi đã muốn dừng lại, đã nói chia tay và cố cắt đứt liên lạc nhưng mọi thứ không dễ như tôi tưởng vì đã dành tình cảm dành cho anh quá nhiều. Tôi nhớ anh, nhớ những điều anh đã làm cho mẹ con tôi, nhớ cảm giác được quan tâm mà đã lâu rồi tôi mới có lại.

Anh xin cho anh thời gian, cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc, anh hứa sẽ giải quyết ổn thỏa để đến với tôi một cách đàng hoàng. Tôi tin anh thành thật với mình và lại tiếp tục mối quan hệ với anh nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi sống trong tâm trạng bất an bởi một bên là tình cảm dành cho anh, một bên là sự dằn vặt không nguôi.

Bạn bè khuyên tôi nên chia tay càng sớm càng tốt, lý trí của tôi cũng muốn như vậy nhưng tôi không làm được. Tôi cứ lần lữa, hy vọng vào một kết thúc tốt đẹp dù không biết điều đó bao giờ mới xảy ra. Tôi thực sự mệt mỏi, không biết mình nên làm gì để thoát khỏi mối quan hệ ngang trái này?