Link xem trực tiếp Anh vs Ghana 3h ngày 24/6

(VTC News) -

Trận Anh vs Ghana diễn ra lúc 3h ngày 24/6 (giờ Việt Nam), thuộc bảng L World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Anh vs Ghana nhanh nhất.

Anh và Ghana cùng thắng ở lượt mở màn bảng L theo những phong cách trái ngược nhau. Đội tuyển Anh vượt qua Croatia 4-2 trong trận đấu giàu tốc độ và nhiều cơ hội. Ghana lại phải chờ đến thời gian bù giờ mới đánh bại Panama 1-0 nhờ bàn của Caleb Yirenkyi. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Anh vs Ghana Thời gian: 3h ngày 24/6. Sân: Gillette Stadium, Foxborough, Mỹ. Giải đấu: Bảng L World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Xem trực tiếp Anh vs Ghana trên kênh nào?

Trận Anh vs Ghana được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6 lúc 3h ngày 24/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Đội tuyển Anh giành chiến thắng với tỷ số 4-2 ở trận ra quân World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Anh vs Ghana hôm nay

Link xem trực tiếp Anh vs Ghana sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Anh vs Ghana trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Anh vs Ghana trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Anh vs Ghana đá lúc mấy giờ?

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Anh vs Ghana diễn ra lúc 3h ngày 24/6 (giờ Việt Nam). Đây là lượt trận thứ hai thuộc bảng L. Khung giờ thi đấu không thuận lợi với khán giả Việt Nam so với nhiều trận đấu khác tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ.

Thông tin trận Anh vs Ghana

Ngay ở trận mở màn World Cup 2026, tuyển Anh đã thể hiện sức mạnh đáng gờm khi đánh bại Croatia với tỷ số 4-2. Hàng công của "Tam sư" hoạt động hiệu quả, trong đó Harry Kane ghi dấu ấn đậm nét với cú đúp bàn thắng. Màn trình diễn thuyết phục đó giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel bước vào cuộc chạm trán Ghana với sự tự tin cao độ. Sau lượt trận đầu tiên, Anh đang tạm chiếm ngôi đầu bảng L. Nếu tiếp tục giành chiến thắng trước Ghana, "Tam sư" sẽ sớm đoạt vé vào vòng knock-out.

Trong khi đó, Ghana vừa tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 1-0 trước Panama nhờ pha lập công ở những phút bù giờ của Caleb Yirenkyi, qua đó chấm dứt chuỗi bốn trận chỉ hòa và thua. Điểm tích cực là Ghana giữ sạch lưới. Queiroz vẫn giỏi xây dựng hệ thống phòng ngự chặt, giữ cự ly tốt và ưu tiên sự an toàn ở trung tuyến. Nhưng trước một đối thủ có tốc độ tấn công cao như Anh, Ghana khó chỉ dựa vào khối phòng ngự thấp.

Lần duy nhất Anh và Ghana chạm trán nhau trước đây là ở một trận giao hữu năm 2011, khép lại với tỷ số hòa 1-1. Cuộc tái đấu tại vòng bảng World Cup 2026 mang ý nghĩa hoàn toàn khác khi cả hai đều đang cạnh tranh những điểm số quan trọng cho mục tiêu đi tiếp.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 24/6 có 4 trận đấu. Trận đấu đầu tiên chứng kiến Bồ Đào Nha đối đầu với Uzbekistan trên sân Houston. Cùng bảng K, Colombia gặp CHDC Congo tại Estadio Guadalajara (Mexico). Trong khi đó, ở bảng L, trận đấu Anh vs Ghana và Panama vs Croatia sẽ diễn ra lần lượt ở sân Gillette (Mỹ) và sân Toronto (Canada).

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.