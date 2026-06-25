Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 25/6 và sáng 26/6

(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 25/6 và 26/6 có 6 trận đấu. Bảng E chứng kiến trận đấu giữa Curacao vs Bờ Biển Ngà và Ecuador vs Đức lần lượt trên sân sân Lincoln Financial Field và sân MetLife. Trong khi đó, Tunisia sẽ đối đầu với Hà Lan trong khổ bảng F tại sân Arrowhead trước khi Nhật Bản gặp Thuỵ Điển ở sân AT&T. Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán chủ nhà Mỹ tại sân vận động SoFi. Trận đấu cuối cùng diễn ra giữa Paraguay và Australia ở sân Levi's. Tất cả các trận đấu đều diễn ra trên đất Mỹ.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup hôm nay 25/6 và sáng 26/6

Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 26/6 3h Curacao vs Bờ Biển Ngà VTV2, VTV6 26/6 3h Ecuador vs Đức VTV3, VTV10, VTV6 26/6 6h Tunisia vs Hà Lan VTV3, VTV6 26/6 6h Nhật Bản vs Thuỵ Điển VTV2, VTV6 26/6 9h Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ VTV3, VTV6 26/6 9h Paraguay vs Australia VTV2, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Sau 2 lượt trận, Curacao mới có 1 điểm và đang đứng cuối bảng E. Ecuador cũng có 1 điểm nhưng xếp trên, trong khi Bờ Biển Ngà có 3 điểm và Đức dẫn đầu với 6 điểm. Ở lượt trận cuối, Curacao buộc phải chạm trán Bờ Biển Ngà trong trận đấu mang tính quyết định.

Bờ Biển Ngà từng khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng kịch tính trước Ecuador. Tuy nhiên, đại diện châu Phi vừa để thua Đức 1-2 đầy tiếc nuối sau khi bị đối thủ ngược dòng ở những phút bù giờ. Dù vậy, họ vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp. Chỉ cần hòa Curacao, Bờ Biển Ngà sẽ vượt qua vòng bảng nhờ thành tích đối đầu tốt hơn Ecuador.

Đức đã chắc chắn giành vé vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng, trong khi Ecuador bước vào lượt trận cuối trong tình thế buộc phải thắng để tiếp tục hy vọng đi tiếp. Ecuador khởi đầu thất vọng khi thua Bờ Biển Ngà 0-1, trước khi tiếp tục gây tiếc nuối bằng trận hòa 0-0 trước Curacao dù tạo ra sức ép lớn và có nhiều cơ hội ghi bàn.

Hà Lan đang tạm dẫn đầu bảng F sau lượt trận thứ hai. (Ảnh: AP)

Sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Nhật Bản ở ngày ra quân World Cup 2026, Hà Lan nhanh chóng lấy lại hình ảnh của một đội bóng giàu tham vọng. Ở lượt trận thứ hai, “cơn lốc màu cam” thắng đậm Thụy Điển 5-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng F. Dù vậy, Hà Lan cần ít nhất một trận hòa trước Tunisia ở lượt cuối để chắc suất góp mặt ở vòng 32 đội. Trong khi đó, sau hai lượt trận không thành công, Tunisia đã hết cơ hội vượt qua vòng bảng.

Nhật Bản đang tạo dấu ấn mạnh mẽ tại World Cup 2026. Sau khi cầm hòa Hà Lan 2-2 ở lượt trận mở màn, đại diện châu Á tiếp tục gây ấn tượng bằng chiến thắng 4-0 trước Tunisia. Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đứng trước cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng nếu giành kết quả tốt trước Thụy Điển.

Phía bên kia, Thụy Điển vừa nhận thất bại nặng nề trước Hà Lan. Tuy nhiên, nhờ chiến thắng trước Tunisia ở lượt ra quân, Thụy Điển vẫn còn quyền tự quyết. Một kết quả tích cực tại Texas sẽ giúp họ tiếp tục hy vọng vượt qua vòng bảng.

Thổ Nhĩ Kỳ mang đến World Cup 2026 sự kỳ vọng không nhỏ sau chuỗi 6 trận bất bại trước giải, trong đó có 5 chiến thắng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng bảng, đại diện châu Âu lại không thể duy trì phong độ ấy. Hai thất bại liên tiếp trước Australia và Paraguay khiến họ sớm hết cơ hội đi tiếp chỉ sau 2 lượt trận.

Trái ngược với Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển Mỹ đang cho thấy sự ổn định đáng kể. Mỹ duy trì đà hưng phấn khi lần lượt vượt qua Paraguay 4-1 và Australia 2-0 để sớm góp mặt ở vòng knock-out.

Trận Australia gặp Paraguay trên sân Levi's trở thành tâm điểm của lượt cuối, khi kết quả cuộc đối đầu này có thể định đoạt suất đi tiếp còn lại. Paraguay không còn lựa chọn nào ngoài chiến thắng nếu muốn vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhì bảng. Một trận hòa là không đủ, bởi khi đó Australia sẽ xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn.

Australia bước vào trận đấu này sau thất bại 0-2 trước chủ nhà Mỹ. Dù vậy, chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở ngày ra quân giúp Socceroos vẫn nắm lợi thế lớn. Chỉ cần không thua Paraguay, đại diện châu Á sẽ lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng knock-out World Cup.