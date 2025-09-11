Lịch cúp điện hôm nay ngày 12/09/2025 tại Quảng Ngãi

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Quảng Ngãi ngày 12/09/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/09/2025 từ 06h00 - 18h00 Mất điện trạm Fimexco, Hoàng Thị Loan 2, Quảng Trường 16-3, Cao Su, Phát Thanh TH, BCH Biên Phòng, Chiếu Sáng 4 ( Cao Su), Lạc Long Quân, Ngô Sỹ Liên, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Trường Tộ, Chung cư Phú Gia, Phan Đình Phùng 3, Siêu Thị Koruco. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện thay 656m đường dây 22kV ACXH 185mm2, 30 sứ đứng, 15 sứ treo, 2 bộ xà, 12 khóa néo ép từ trụ 485-23 đến trụ 477-485-SC35 thuộc ĐD 22kV XT 485KTU. Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum thực hiện thay 856m đường dây 22kV ACXH 185mm2, 65 sứ đứng, 33 sứ treo, 2 bộ xà, 29 khóa néo ép từ trụ 485-474KTU-C2 đến trụ 475KTU-C15-2/14 đến trụ 485-23 thuộc ĐD 22kV XT 485KTU.

Lịch cúp điện xã Trà Bồng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/09/2025 từ 06h15 - 10h30 Mất điện trạm Trà Thọ 8, Trà Thọ 9, Trà Thọ 13, Trà Trung 5, Trà Trung 6. Đội quản lý điện Trà Bồng Dựng 02 cột BTLT 14m hình II tại vị trí 66A- NR Trà Thọ 9- XT474/T11. Lắp 02 chụp đầu cột tại vị trí 42- NR Trà Thọ 9 -XT472/T11

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/09/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Sơn Hạ 4, Sơn Hạ 16, Sơn Hạ 6, Sơn Hạ 15, Sơn Hạ 21. Đội quản lý điện Sơn Hà Lắp CĐC, xà sứ, tại cột I,II/2 và I/3 cao hạ đi chung sau NR Sơn Hạ 6 - XT 470T2.SHA 12/09/2025 từ 13h00 - 17h00 Mất điện trạm Sơn Bao 10, Đội quản lý điện Sơn Hà Công tác PTC2 - XT 371T2.SHA

Lịch cúp điện xã Bờ Y

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/09/2025 từ 07h30 - 13h30 Mất điện trạm NMM Cao Su Số 5. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Nhà máy mủ cao su kiểm tra, bão dưỡng TBA NMCS số 5 12/09/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Đăk Xú 2. Đội quản lý điện Ngọc Hồi Đội QLĐ Ngọc Hồi thi công thay CDH bằng tủ điện tại TBA Đăk Xú 2

Lịch cúp điện xã Măng Đen

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/09/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm Thôn 8/1 xã Ngọc Tem, Thôn 8/2 xã Ngọc Tem, Thôn 7_Ngọc Tem., Ủy Ban xã Ngọc Tem, Y Tế Ngọc Tem, T1 Cụm Đầu Mối . Đội quản lý điện Kon PLong - Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum thi công, di dời MC 471/85/3 NGỌC TEM, lắp đặt DCL, dựng cột, lắp đặt xà sứ, thay dây AC 120 hạng mục xây dựng mới và nâng cấp đường dây trung thế Ngọc Tem thuộc công trình HTL điện THA khu vực huyện Kon Rẫy, Kon Plong tỉnh Kon Tum năm 2025.

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 12/09/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm Trung Tâm Đăk Hring. Đội quản lý điện Đăk Hà Công ty TNHH Lộc Phát thi công nâng công suất TBA Trung Tâm Đăk Hring. Công trình: HTL bắc Đăk Hà năm 2025. 12/09/2025 từ 13h00 - 16h00 Mất điện trạm Đăk Long. Đội quản lý điện Đăk Hà Công ty TNHH Lộc Phát thi công nâng công suất TBA Đăk Long. Công trình: HTL bắc Đăk Hà năm 2025.

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày 12/09/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Ngãi để khán giả tiện theo dõi.