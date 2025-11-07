LĐBĐ Malaysia bị cấm dùng tiền nhà nước nộp phạt gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh khẳng định khoản ngân sách 15 triệu ringgit (khoảng 3 triệu USD) do chính phủ cấp cho liên đoàn bóng đá chỉ được sử dụng cho đội tuyển quốc gia, phục vụ chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027. LĐBĐ Malaysia (FAM) không được trích khoản tiền này chi cho bất kỳ mục đích nào khác — bao gồm cả việc nộp phạt cho Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Putrajaya, bà Yeoh nhấn mạnh: “Khoản phân bổ 15 triệu ringgit chỉ dành cho đội tuyển quốc gia trong cho chiến dịch Asian Cup. Đây là khoản phân bổ rất cụ thể cho mục đích đó".

Theo Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, ngân sách này do Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim công bố trong kế hoạch tài chính quốc gia năm ngoái. Số tiền 15 triệu ringgit được chuyển giao cho LĐBĐ Malaysia nhằm phục vụ việc chuẩn bị, huấn luyện, và thi đấu của đội tuyển quốc gia.

LĐBĐ Malaysia phải tự giải quyết vụ gian lận nhập tịch cầu thủ.

“Quỹ này được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC), đồng thời chịu sự kiểm tra của Bộ Thanh niên và Thể thao cũng như Bộ Tài chính", bà Yeoh nói thêm.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc FAM đối mặt với khủng hoảng tài chính sau khi bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sỹ trong vụ gian lận nhập tịch cầu thủ. Cuộc điều tra của FIFA đi đến kết luận LĐBĐ Malaysia gian lận nghiêm trọng trong quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Đơn kháng cáo của FAM bị FIFA bác bỏ. Cơ quan quản lý bóng đá Malaysia dự định đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) Tuy nhiên, Bộ trưởng Hannah Yeoh khẳng định rõ rằng chi phí pháp lý hay án phạt của FAM không nằm trong phạm vi sử dụng ngân sách nhà nước.

Bà nói: “Tôi tin rằng đơn kháng cáo sẽ do Nhiếp chính bang Johor (Tunku Ismail Sultan Ibrahim) chi trả. Chi phí kháng cáo lên FIFA không sử dụng từ quỹ của chính phủ".

Trước đó, Tunku Ismail, cố vấn đội tuyển quốc gia kiêm Chủ tịch CLB Johor Darul Ta’zim (JDT), tuyên bố sẽ đích thân thanh toán toàn bộ chi phí pháp lý và phí nộp hồ sơ kháng cáo lên CAS. Theo kênh truyền hình Stadium Astro, dư luận Malaysia tiếp tục kêu gọi FAM không được dùng sai mục đích nguồn ngân sách công và yêu cầu công khai cách thức chi trả khoản tiền phạt, trong bối cảnh uy tín của nền bóng đá nước này đang chịu tổn hại nặng nề sau vụ gian lận nhập tịch cầu thủ.