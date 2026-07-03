(VTC News) -

Bài toán đong nước là dạng câu đố kiểm tra khả năng tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn. Đề bài nghe có vẻ đơn giản nhưng lại đòi hỏi người chơi phải tính toán các bước rót nước chính xác giữa các bình có dung tích khác nhau.

Trong phiên bản này, bạn được cung cấp ba bình chứa nước với dung tích lần lượt là 16 lít, 11 lít và 6 lít. Mục tiêu của bạn là làm sao để đong được chính xác một lượng nước là 8 lít vào bình lớn nhất, chỉ bằng cách thao tác rót nước qua lại giữa các bình này.

Điều quan trọng cần lưu ý là bạn không có bất kỳ dụng cụ đo lường nào khác ngoài các bình đã cho. Bạn phải thực hiện các phép toán cộng, trừ dung tích một cách khéo léo.

Bài toán này không chỉ là trò giải trí đơn thuần mà còn là bài tập rèn luyện trí não tuyệt vời cho mọi lứa tuổi. Nó giúp bạn phát triển tư duy phản biện, khả năng lập kế hoạch và kỹ năng dự đoán kết quả.

Lưu ý: Bài viết chỉ đặt ra câu đố và không cung cấp đáp án để bạn có cơ hội tự mình trải nghiệm và tìm ra lời giải. Chúc bạn may mắn!

làm sao đong đúng 8 lít từ bình 16 lít, 11 lít và 6 lít (Ảnh minh họa)

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