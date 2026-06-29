Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

(VTC News) -

Ngày 29/6, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 từ trái qua) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Theo đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động và bổ nhiệm 10 cán bộ chủ chốt tại nhiều sở, ban ngành.

Cụ thể, Tỉnh ủy Lâm Đồng tiến hành điều động ông Nguyễn Văn Tám, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết, làm Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Bùi Huy Thành, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, được điều động về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Người tiền nhiệm ở vị trí này, ông Võ Thanh Bình, được điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Huỳnh Ngọc Anh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính, được điều động sang giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng được điều động giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Sơn, được điều động về UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng dịp, hai Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy là ông Đặng Thế Hiểu và ông Vương Tôn Kiên được điều động về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, giữ chức Phó Chánh Văn phòng.