Làm ăn thua lỗ, 'nữ chủ hụi' ở Đắk Lắk lừa đảo hơn 14 tỷ của người quen, bạn bè

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989, trú thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam Nguyễn Thị Tường Vi (ảnh: CACC)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2013, Vi đứng ra làm chủ hụi (huê) để hưởng hoa hồng, đồng thời tham gia kinh doanh bất động sản và dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Thời gian đầu, hoạt động của Vi diễn ra thuận lợi, tạo được uy tín nên thu hút nhiều người tham gia góp hụi và cho vay tiền.

Đến tháng 1/2023, do làm ăn thua lỗ trong lĩnh vực bất động sản, Vi rơi vào tình trạng nợ nần khoảng 12 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. Dù vậy, Vi vẫn tiếp tục tạo vỏ bọc kinh doanh thành đạt, duy trì hình ảnh chủ hụi uy tín để vay mượn tiền của nhiều người.

Đáng chú ý, bị can đã lập nhiều dây hụi khống nhằm huy động tiền, sau đó sử dụng để trả nợ cá nhân. Với thủ đoạn này, từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025, Vi bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của nhiều bị hại, chủ yếu là người thân quen, bạn bè.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý.

Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các giao dịch vay mượn tiền hoặc góp hụi. Khi cho vay số tiền lớn, cần tìm hiểu kỹ mục đích sử dụng, khả năng trả nợ và kiểm chứng thông tin do người vay cung cấp, đặc biệt là các lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Người dân cũng cần thận trọng với các hình thức vay ngắn hạn nhưng lãi suất cao, tránh cho vay khi đối tượng liên tục vay với số tiền lớn mà không rõ mục đích. Đối với hình thức góp hụi, cần hạn chế tham gia các dây hụi có nhiều người lạ, số tiền lớn; đồng thời phải có giấy tờ, sổ sách rõ ràng và thường xuyên kiểm tra thông tin các thành viên tham gia.

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào những người ít kinh nghiệm, đặc biệt là phụ nữ, người nội trợ hoặc tiểu thương có tiền nhàn rỗi. Vì vậy, trước khi cho vay hoặc tham gia góp hụi, cần trao đổi kỹ với gia đình để tránh bị lợi dụng.

Khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo hoặc xảy ra tình trạng vỡ hụi, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được giải quyết theo quy định, tránh tự ý xử lý dẫn đến mất an ninh, trật tự