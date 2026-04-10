(VTC News) -

Nếu tôi được hỏi có thích nghỉ dài không, câu trả lời đương nhiên là có. Guồng quay của xã hội hiện đại khiến ai cũng vất vả, căng thẳng và thèm có nhiều thời gian "xả việc", để đi chơi, về quê, phục vụ sở thích cá nhân hay đơn giản là vô tư ngủ nướng mà không phải nghĩ đến deadline. Nhưng tôi lại không ủng hộ việc hoán đổi lịch làm việc để tạo ra kỳ nghỉ kéo dài dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 30/4-1/5 sắp tới. Thậm chí, nói thật, tôi còn rất sợ.

Nếu như 2 kỳ nghỉ tổng số 7 ngày biến thành kỳ nghỉ liên tục 9 ngày, 2 ngày đó không phải khoản lãi mà là khoản vay; và tôi thấy việc trả nợ quá cực khổ, vượt xa niềm vui mà nó mang lại. Vui vài ngày, nhưng mệt nhiều tuần.

Trước lễ, tôi làm việc kiểu chạy nước rút; mọi thứ từ báo cáo đến hợp đồng đều được đẩy nhanh, deadline bị kéo sớm, kế hoạch phải “chốt” trước khi nghỉ. Những việc chưa xong thì cố làm cho xong, những việc chưa đến hạn cũng phải đẩy lên vì sợ sau kỳ nghỉ sẽ không còn kiểm soát được nữa.

Đó là lúc bạn bắt đầu “trả lãi” cho khoản vay, cho việc ứng trước, ngay cả khi kỳ nghỉ còn chưa đến. Và rồi đến ngày quay lại làm việc, “khoản nợ” hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Núi công việc chờ sẵn đỏi hỏi tốc độ giải quyết khẩn trương hơn rất nhiều để đuổi kịp tiến độ.

Mệt đứt hơi nhưng sau một tuần lại không được nghỉ vì phải làm bù. Điều đáng nói là dù làm bù, công việc vẫn bị chậm một nhịp.

Kỳ nghỉ dài do hoán đổi là "khoản vay" mà chúng ta phải trả cả lãi sau đó.

Cả người lao động và công ty đều phải trả khoản lãi vay không nhỏ, ngoài áp lực trước và sau kỳ nghỉ là những thiệt hại về hiệu quả công việc khó bù đắp do sự đứt gãy dòng chảy vận hành; nhất là nếu sự đứt gãy xảy ra quá liên tục - vừa nghỉ 9 ngày Tết lại đến 9 ngày sau Tết 2 tháng.

Đó không phải nghỉ ngơi mà là trì hoãn công việc và khi quay lại, tất cả những gì bị trì hoãn đó sẽ đổ dồn lên vai với lực lớn hơn.

Nhiều người nói Tết Nguyên đán chủ yếu lo việc lễ nghĩa, chưa được xả hơi nên cần kỳ nghỉ dài để bù đắp, để đủ sức "cày cuốc" thật lâu cho đến kỳ nghỉ Quốc khánh vốn cũng không dài. Tuy nhiên cuối tháng 4, đầu tháng 5 không phải là lúc xả hơi mà phải là giai đoạn tăng tốc mạnh nhất trong năm. KPI tháng 4 đang chạy, kế hoạch quý 2 bắt đầu triển khai. Mọi thứ đang vào guồng, và cần sự liên tục để duy trì hiệu quả.

Nếu giai đoạn này chúng ta không tăng tốc thì cả năm còn có thời điểm nào tập trung cao độ cho công việc nữa để gặt hái thành quả, để có tiền đi du lịch chiều chuộng bản thân?

Bạn có đồng ý hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5?

Không ít người cho rằng có thể làm bù sau kỳ nghỉ nên chẳng cần lo lắng. Nhưng công việc không giống những con số có thể cộng trừ tùy ý. Nó liên quan đến con người, đến tiến độ chung, đến những yếu tố bên ngoài khó kiểm soát. Khi nhịp làm việc bị ngắt quãng quá lâu, việc “làm bù” không thể đưa mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu.

Làm bù không chỉ là làm thêm vài giờ. Nó thường là tăng ca liên tục trước và sau kỳ nghỉ, làm việc trong trạng thái áp lực cao, không còn nhịp nghỉ hợp lý.

Cơ thể thì vừa trải qua một kỳ nghỉ dài, nhưng lại phải lao ngay vào guồng công việc căng thẳng hơn bình thường. Tâm lý thì vẫn còn “lệch nhịp”, chưa kịp thích nghi. Kết quả là gì? Là mệt mỏi kéo dài, hiệu suất giảm, và cảm giác kiệt sức đến sớm hơn.

Khi đó, kỳ nghỉ không còn là sự phục hồi, mà lại trở thành nguyên nhân gây thêm áp lực.

Tôi không phủ nhận rằng có những người thực sự cần một kỳ nghỉ dài để về quê xa, để đi du lịch dài ngày. Nhưng không phải ai cũng có nhu cầu đó.

Với nhiều người như tôi, điều quan trọng hơn là công việc ổn định, nhịp làm việc đều đặn, không bị dồn ép trước và sau kỳ nghỉ. Một kỳ nghỉ vừa phải, không quá dài cho phép mình nghỉ ngơi nhưng không khiến công việc bị “đứt gãy”.

Khi nói về việc hoán đổi để có kỳ nghỉ dài dịp giỗ Tổ – 30/4, quan điểm của tôi rất rõ ràng: Đừng biến kỳ nghỉ thành món nợ công việc. Nghỉ ít hơn một chút, nhưng nhẹ đầu hơn trước và sau đó, có lẽ vẫn là lựa chọn tốt hơn là nghỉ thật dài… rồi phải trả giá bằng những ngày làm việc kiệt sức.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.