Kinh hoàng quả đồi sạt lở, đất đá ào ạt đổ xuống quốc lộ 40B

(VTC News) -

Ông Nguyễn Hồng Lai – Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, TP Đà Nẵng cho biết lúc 14h30 ngày 28/10, một phần ngọn núi cao tại thôn Ngọc Giác (xã Trà Tân) sạt lở, cuốn trôi cây cối, đất đá chảy băng qua Quốc lộ 40B khiến người đi đường hú vía.

Theo ông Lai, vụ việc xảy ra ban ngày nên rất may người đi đường kịp thời phát hiện, đứng lại nên đến giờ này chưa ghi nhận có thiệt hại về người. Vụ sạt lở làm chia cắt hoàn toàn quốc lộ 40B, người và xe cộ không thể qua lại.

Chiều 28/10, khu vực xã Trà Tân lại có mưa to, nước sông Trường tiếp tục dâng. Tại địa phương này đã có hàng chục điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng cũng có nhiều điểm sạt lở.

Nhiều người đi đường khiếp vía khi chứng kiến sạt lở.

Tại xã Trà Đốc, ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã này cho biết, chiều 28/10, khi một công nhân đang điều khiển xe máy múc để khắc phục điểm sạt lở trên địa bàn thì bất ngờ đất đá tiếp tục sụt xuống, cuốn trôi cả người và phương tiện. Rất may, người dân phát hiện kịp thời và nhanh chóng ứng cứu nên nam công nhân thoát nạn.

Hiện khu vực xã Trà Đốc vẫn đang có mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra.