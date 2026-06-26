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Không cần chip Mỹ, Trung Quốc vẫn tạo ra siêu máy tính nhanh nhất thế giới
(VTC News) -
Siêu máy tính LineShine mạnh nhất thế giới được chế tạo hoàn toàn bằng các bộ vi xử lý do Trung Quốc tự thiết kế, thay vì sử dụng chip do Mỹ sản xuất.
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