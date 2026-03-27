Khám phá 'Mỹ vị' với thịt heo nhập khẩu Hoa Kỳ

(VTC News) -

Từ ngày 25/3 đến 8/4, FujiMart Việt Nam hân hạnh phối hợp cùng Hiệp hội Xuất khẩu thịt Hoa Kỳ (USMEF), Hội đồng Tiếp thị Ngô bang Indiana (Indiana Corn Marketing Council) và Liên minh Đậu nành bang Indiana (Indiana Soybean Alliance), chính thức tổ chức “Lễ hội thịt heo Mỹ”. Chương trình này không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng của mối quan hệ hợp tác thương mại nông sản giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mà còn mở ra cơ hội để người tiêu dùng thủ đô tiếp cận nguồn thực phẩm cao cấp, an toàn và giàu dinh dưỡng với chi phí tối ưu.

Nhân dịp lễ hội, người dân Thủ đô có cơ hội trải nghiệm các loại nông sản chuẩn Mỹ với ưu đãi từ 25/3 đến 8/4/2026 tại 15 điểm bán trong hệ thống FujiMart.

Màn khởi động trang trọng với sự tham gia của các đại diện cấp cao

Ngày 25/3, FujiMart Việt Nam đã đón tiếp các đại diện cấp cao tới từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và tập đoàn đối tác chiến lược trong không gian siêu thị FujiMart 67 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Đoàn đại biểu bao gồm:

Ông Luke J. Lindberg - Thứ trưởng phụ trách Thương mại và Đối ngoại Nông nghiệp

Ông Ralph Bean - Tham tán Nông Nghiệp, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Bà Sabrina Yin - Giám Đốc Khu Vực ASEAN (Regional Director, ASEAN)

Cùng các thành viên đại diện đến từ USDA, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và đối tác chiến lược.

Các đại diện từ Hoa Kỳ trong chuyến thăm siêu thị FujiMart 67 Trần Phú – Ba Đình và gặp gỡ ban lãnh đạo FujiMart Việt Nam vào chiều ngày 25/3/2026.

Chiến dịch lan tỏa tại 15 điểm bán của FujiMart

Để đảm bảo mọi khách hàng tại Hà Nội đều có thể tiếp cận chương trình, FujiMart đã đồng loạt triển khai chiến dịch tại 15 siêu thị có vị trí địa lý thuận tiện và không gian tối ưu để trưng bày khu vực quảng bá thịt heo Mỹ.

Danh sách FujiMart tổ chức “Lễ hội thịt heo Mỹ” bao gồm: Lê Duẩn, Hoàng Cầu, Tây Sơn, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Phú – Hà Đông, số 89 và số 174 Lạc Long Quân, Chính Kinh, Lê Văn Lương, Lê Đại Hành, Ngọc Khánh, Tân Mai, Trung Yên, Trần Phú – Ba Đình và Định Công.

Sự phủ sóng rộng khắp này khẳng định cam kết của FujiMart trong việc mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng khi tìm kiếm nguồn thực phẩm nhập khẩu chính ngạch.

Danh mục sản phẩm đặc biệt, từ thực phẩm tươi sống đến đồ hộp tiện lợi

Trong khuôn khổ chương trình, FujiMart giới thiệu nhóm sản phẩm đặc sắc được tuyển chọn kỹ lưỡng để phù hợp với thói quen nấu nướng của người Việt nhưng vẫn giữ nguyên đẳng cấp chất lượng Mỹ.

Người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm các phần cắt thịt heo Mỹ cao cấp, nổi tiếng với độ mềm, ngọt và vân mỡ đều bao gồm Nạc vai heo Mỹ, Sườn cánh buồm, Sụn non heo Mỹ. Tất cả sản phẩm thịt tươi sống đều được nhập khẩu theo quy trình nghiêm ngặt, trải qua khâu kiểm dịch và bảo quản lạnh sâu để duy trì độ tươi ngon như vừa xuất xưởng tại Mỹ.

Bên cạnh thịt tươi, chương trình còn giới thiệu dòng thịt heo Mỹ đóng hộp SPAM – thương hiệu có lịch sử lâu đời và là biểu tượng của sự tiện lợi cao cấp. Với nhiều hương vị khác nhau, SPAM vừa có thể ăn nhanh trực tiếp và biến tấu đa dạng trong các món cơm chiên, sandwich, món hầm và salad, mang lại trải nghiệm ẩm thực đa văn hóa ngay tại nhà.

Không chỉ đơn thuần giới thiệu sản phẩm uy tín với khuyến mại lớn, mà siêu thị còn tận tâm chuẩn bị các món ăn thử cho khách hàng dễ dàng thưởng thức và lựa chọn mặt hàng phù hợp.

Chương trình ưu đãi: Trải nghiệm chuẩn Mỹ - Chi phí Việt

Nhằm tri ân khách hàng và khuyến khích người tiêu dùng làm quen với các dòng sản phẩm mới, FujiMart triển khai mức chiết khấu thịt heo Mỹ từ 25/3 đến 8/4/2026. Thêm nữa, với hóa đơn mua thịt heo Mỹ và thịt heo Mỹ đóng hộp trị giá tương đương 190.000 đồng và 249.000 đồng, sẽ có cơ hội nhận Phiếu mua hàng (Voucher) 20.000 đồng và 30.000 đồng.

Trong dịp này, khách hàng có cơ hội tham gia các buổi dùng thử sản phẩm (sampling) được chế biến trực tiếp bởi các đầu bếp chuyên nghiệp. Mười lăm chi nhánh FujiMart phụ trách tổ chức hoạt động ăn thử thịt heo Mỹ vào các ngày cuối tuần trong thời gian chương trình có hiệu lực, khung giờ 10h00 - 12h00 và 16h30 - 18h30.

Đại diện công ty FujiMart Việt Nam chia sẻ: “Phương châm của chúng tôi là 'Fresh Everyday - Tươi ngon mỗi ngày’. Chúng tôi hiểu rằng người tiêu dùng Việt Nam ngày càng khắt khe hơn về nguồn gốc và chất lượng thực phẩm. Việc đưa thịt heo Mỹ – một trong những loại thịt có tiêu chuẩn an toàn cao nhất thế giới – vào hệ thống là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của chúng tôi để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho khách hàng.”

Mọi thông tin chi tiết về ưu đãi hàng tháng của FujiMart, khách hàng tham khảo tại website https://fujimart.vn.