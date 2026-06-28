Khai mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; đông đảo các nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh.

Ông Lê Ngọc Quang (mặc vest đen ở giữa), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ, đoàn làm phim.

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV diễn ra từ ngày 28/6 - 4/7 với 13 phim châu Á, 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình Phim Việt Nam hôm nay.

Phát biểu khai mạc Liên hoan phim, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng đã được biết đến là điểm đến du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước. Thành phố đang hướng tới trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo và công nghiệp văn hóa của khu vực. Trong hệ sinh thái ấy, điện ảnh giữ vai trò đặc biệt, vừa là nghệ thuật kết nối văn hóa, vừa là động lực nâng cao sức hấp dẫn, cạnh tranh và vị thế của thành phố.

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện điện ảnh, mà còn có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố. Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mang khát vọng xây dựng một không gian điện ảnh quốc tế, nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, nhà sản xuất, nhà phát hành, giới nghiên cứu, phê bình điện ảnh và công chúng yêu điện ảnh cùng gặp gỡ, chia sẻ, hợp tác, tạo ra những giá trị kinh tế và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: "Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua DANAFF IV, Đà Nẵng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh; đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập sâu rộng của điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới".

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Liên hoan phim.

Sau 3 lần tổ chức thành công với thông điệp Nhịp cầu châu Á, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV đã mở rộng chủ đề: Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam nhấn mạnh, Điện ảnh châu Á đã khẳng định vị thế ngày càng quan trọng trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Những câu chuyện được kể từ châu Á không chỉ phản ánh bản sắc văn hóa riêng biệt mà còn chạm đến giá trị phổ quát của con người. Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng sẽ tiếp tục là nơi những tiếng nói sáng tạo ấy được gặp gỡ, được lan tỏa và được kết nối với công chúng quốc tế.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại khai mạc Liên hoan phim.

Bà Ngô Phương Lan kỳ vọng, từ những cuộc gặp gỡ tại Đà Nẵng sẽ hình thành những dự án mới, những cơ hội hợp tác mới và những hành trình mới cho điện ảnh Việt Nam và châu Á.

Phát biểu tại khai mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, trong một thời gian ngắn, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng đã khẳng định uy tín, trở thành cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực, góp phần nâng cao vị thế điện ảnh nước ta trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đây là một minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta: Coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững đất nước. Trong đó, điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là một ngành công nghiệp giàu sức sáng tạo, đầy tiềm năng lợi thế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho phát triển đất nước chúng ta trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Liên hoan phim.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao tâm huyết, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, của thành phố Đà Nẵng cùng cộng đồng các nghệ sĩ, nhà làm phim đã xây dựng Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng trở thành một không gian kết nối, bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy hợp tác điện ảnh trong khu vực, để điện ảnh thực sự trở thành ngành công nghiệp mạnh mẽ và là mũi nhọn của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu, hoàn thiện thể chế chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển bằng tài năng, sáng tạo, công nghệ và hội nhập; Tiếp tục nâng tầm Liên hoan phim, phát triển hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Bà Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: "Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa; để mỗi ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa, mỗi tác phẩm có giá trị được lan tỏa, và mỗi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và phát huy. Từ Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng sẽ tiếp tục kết nối những giá trị văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng sáng tạo và thắp lên niềm tin và sức mạnh của điện ảnh Việt Nam; Đưa con người đến gần nhau hơn, đưa con người và văn hóa Việt Nam luôn thân thiện, gần gũi với bạn bè quốc tế".

Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra 3 hội thảo quốc tế về điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh; các mô hình phát triển công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ.

Theo Ban Tổ chức, toàn bộ vé xem phim được phát miễn phí thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến. Ngoài ra, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV còn tổ chức các suất chiếu phim ngoài trời tại nhiều địa điểm công cộng; Mở gian hàng Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng tại Công viên APEC; Chương trình tham quan các điểm đến của Đà Nẵng dành cho đại biểu quốc tế.